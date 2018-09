CDU Spahn wirbt für Dienstpflicht

In der CDU wird auch nach der Sommerpause die Einführung einer Dienstpflicht weiter diskutiert. Gesundheitsminister Jens Spahn lädt 18 Sozialverbände in sein Ministerium, um die Möglichkeiten der Initiative zu erörtern. Das berichtet die "Bild am Sonntag".

"Ein solcher sozialer Dienst könnte mit dazu beitragen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zwischen den Generationen zu stärken", heißt es demnach in einer Einladung, die unter anderem an die Präsidenten von Caritas, Diakonie und den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste verschickt wurde.

Weiter heiße es in dem Schreiben, auch das Zusammenleben von gebürtigen Deutschen und Zuwanderern könnte "viele positive Impulse" bekommen: "Insgesamt könnte ein sozialer Dienst mit dazu beitragen, dass sich die Menschen noch stärker mit dem Staat und dem Gemeinwesen beschäftigen", schreibt Spahn.

In der Union waren in der Sommerpause Forderungen nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht oder der Schaffung einer allgemeinen Dienstpflicht laut geworden. Die Wehrpflicht war zum 1. Juli 2011 ausgesetzt worden, seitdem ist die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee und hat massive Rekrutierungsprobleme.

Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will dem Vorschlag einer allgemeinen Dienstpflicht eine wichtige Rolle in der Debatte über ein neues CDU-Grundsatzprogramm geben. Auf dem Parteitag im Herbst solle ein Beschluss zu dem Thema fallen, später solle das im neuen CDU-Grundsatzprogramm konkretisiert werden.