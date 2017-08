Außenpolitische Folgen der Dieselaffäre "Mehr als ein Blechschaden"

Zur Person Gordon Welters Cem Özdemir, Jahrgang 1965, ist neben Simone Peter Bundesvorsitzender der Grünen. Gemeinsam mit Katrin Göring-Eckardt bildet er das Spitzenkandidatenduo für die Bundestagswahl.

SPIEGEL ONLINE: Ruiniert die Dieselaffäre das Ansehen Deutschlands im Ausland?

Cem Özdemir: Ja, es schadet dem Standort und dem "Made in Germany"-Siegel massiv. Ausgerechnet die deutsche Leitindustrie, auf deren Exzellenz man sich auch im Ausland immer verlassen hat, hat mehr als einen Blechschaden bekommen. Der wird so schnell nicht weggehen - und für Außenpolitiker spürbar sein.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Özdemir: Der Abgasskandal schwächt die deutsche Soft Power, also die Macht, als positives Vorbild zu wirken. Wir können andere doch nur dann davon überzeugen, dass Demokratie, Menschenrechte und Transparenz der richtige Weg sind, wenn wir selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn die heimische Autoindustrie trickst und täuscht, schadet das nicht nur der Gesundheit der Menschen, sondern fällt auch negativ auf unser Image in der Welt zurück. Auch Deutschlands Vorreiterrolle beim Thema Klimaschutz wird massiv infrage gestellt von den Nachrichten aus der Automobilindustrie. Nun können die anderen sagen, dass wir auch nicht immer die Besten sind.

SPIEGEL ONLINE: Wie wollen Sie das ändern?

Özdemir: Wir können unsere Werte nach außen nur dann glaubhaft vertreten, wenn auch unsere Unternehmen sie als Handlungsrahmen ernst nehmen, auch deshalb ist eine lückenlose Aufklärung jetzt so wichtig. Und wir müssen das Thema Klimaschutz zur ressortübergreifenden Chefsache machen. Deshalb rate ich dazu, auf Delegationsreisen nicht nur Vertreter der Wirtschaft mitzunehmen, sondern auch Umweltverbände.

SPIEGEL ONLINE: Der Wille der Unternehmen ist bislang gering. Wie wollen Sie die Unternehmen davon überzeugen?

Özdemir: Indem ich ihnen sage, dass sie damit gutes Geld verdienen und künftig noch mehr Geld verdienen werden. Emissionsfreie Mobilität ist weltweit auf dem Vormarsch, da sollten die deutschen Unternehmen nicht zurückbleiben.

SPIEGEL ONLINE: Welche Rolle sollte die sogenannte Hard Power, also die militärische Stärke, künftig spielen?

Özdemir: Hard Power ist ein Mittel des Last Resort und sollte nur im äußersten Notfall zum Einsatz kommen. Es gibt aber viele andere Schritte, um die Wirkung zu entfalten, ohne Gewalt einzusetzen. Das hat gerade im Fall der Türkei mit der Drohung, die Hermesbürgschaften einzufrieren, schnell funktioniert. Autoritäre Herrscher hören aufmerksam zu, wenn man droht, ihnen den Geldhahn zuzudrehen. Diese Sprache verstehen sie. Das müssen wir nutzen.

SPIEGEL ONLINE: Glauben Sie, dass sich auch Donald Trump von Soft Power beeindrucken lässt?

Özdemir: Ich weiß nicht, von was sich Donald Trump überhaupt beeindrucken lässt. Ich kenne ja nicht mal den richtigen Ansprechpartner, die wechseln bei ihm ja quasi jeden Tag. Was ich aber weiß, ist, dass wir nicht auf Trump warten können, was das Klima angeht. Das können wir nicht verantworten.