Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

wer regiert Deutschland? Merkel? Hahaha. Seit Mittwoch wissen wir es besser, seit diesem unsäglichen Dieselgipfel, bei dem sich die Politiker einmal mehr von der Autoindustrie einseifen ließen. Warum das immer so ist, beschreiben wir in der Titelgeschichte des neuen SPIEGEL, der ab heute an den Kiosken liegt: die Verflechtung von Politik und Industrie in ihrem ganzen erschütternden Ausmaß.

Zudem haben unsere Spitzenrechercheure Frank Dohmen und Dietmar Hawranek neue Fakten zum Auto-Kartell ausgegraben. Es gab offenbar Verabredungen der deutschen Hersteller mit dem Ziel, Behörden in den USA zu täuschen. Ich bin immer froher, dass mein Diesel-Audi vor zwei Jahren gestohlen wurde und ich seither kein Auto mehr habe. Mir wäre unbehaglich in so einem Kartellmobil. Mit diesem Unbehagen müssen jetzt die Diebe leben. Jungs, das habt Ihr davon!

DPA Auto mit TDI-Motor in der Werkstatt

Zum Titelkomplex gehört auch eine Reportage von Lothar Gorris, der sich in Deutschlands Autohauptstadt Stuttgart umgesehen hat. Dort kommen alle Probleme zusammen: der viele Feinstaub, die täglichen Staus, die ungewissen Zukunft einer Industrie, die zu lange auf den Dieselmotor gesetzt hat und ihn mit betrügerischen Mitteln am Leben halten wollte.

"Die Pest" und der Attentäter

Am Donnerstagnachmittag zeigte mir Frank Hornig, der geschäftsführende Ressortleiter D2, auf seinem Laptop Ausschnitte eines Films, in dem der Messerstecher von Hamburg-Barmbek zu sehen ist, lange vor dem Attentat. Da schien er noch ein ganz lieber Kerl zu sein, der mit den Behörden kooperierte und Deutsch mit Hilfe von Camus' "Die Pest" lernte. Die Kollegen von SPIEGEL TV hatten diesen Film an Land gezogen, und Hornigs Team von D2 hat recherchiert, wie es zu Ahmad A.s Wandel kam und warum es die Behörden trotz vieler Warnungen verpassten, ihn unter Kontrolle zu halten. Behördenversagen, immer wieder, auch eine Pest.

DPA Blumen und Kerzen am Tatort in Hamburg-Barmbek

Gebrüder Groll

Einen Bruder zu haben, eine Schwester, ist ein Geschenk, das allzu oft nicht gewürdigt wird. Aus dem Ähnlichen wird der Andere, der Rivale, der Gegner, der Feind. Wir kennen diese Geschichten seit Kain und Abel, Romulus und Remus, Richard III. und seinen beiden Brüdern Edward und George. Mit Schwestern ist es nicht besser.

Die Gebrüder Groll, das sind für meinen Kollegen Juan Moreno die Hartings, Robert und Christoph, beide Olympiasieger im Diskuswurf, der eine 2012 in London, der andere 2016 in Rio. Das könnte eine schöne Geschichte sein, aber es ist eine traurige. Die beiden mögen sich nicht, gar nicht, und Moreno beschreibt eindrücklich, warum das so ist.

Im Video: SPIEGEL-Autor Juan Moreno die Diskus-Brüder Robert und Christoph Harting

Video RAINER JENSEN / DPA

Ich empfehle den Grolls eine Kinodokumentation über die Gebrüder Klitschko, die beide Weltmeister im Boxen waren. Mich hat dieser Film sehr gerührt und ein bisschen traurig gestimmt, weil ich keinen Bruder habe. Die Klitschkos haben aus dem Ähnlichen einen Freund, einen Vertrauten, einen liebevollen Begleiter fürs Leben gemacht.

Ganze Kerle

Teilzeit? Frauen sind oft dazu bereit, Männer nicht. Frauen nehmen sich Zeit, um sich um die Kinder zu kümmern, Männer leiden darunter, dass sie diese Zeit nicht haben, angeblich. Weil sie Karriere machen müssen, weil sie nicht auf ihre guten Gehälter verzichten können usw. Für die Frauen bedeutet das mitunter: auf die Karriere verzichten zu müssen, damit auch auf ein gutes Gehalt. Markus Dettmer und Cornelia Schmergal haben einen Report zu diesem Thema geschrieben, haben vor allem Männer getroffen, die in Teilzeit arbeiten. Ihr Fazit: "Am Ende aber braucht es Wege aus der Teilzeitfalle, die sich nicht nur durch Gesetze finden lassen, sondern durch ein Umdenken von Frauen und Männern: dass man einen halben Job machen und zugleich ein ganzer Kerl sein kann."

Ob ich mal in Teilzeit gearbeitet habe? Hm.

Verlierer des Tages

AFP Fußballstar Neymar

Neymar. Neymar mit seinen Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trillionen, was auch immer, Neymar, diese dribbelnde Frisur, für die Fußball nur big fucking business ist, Neymar, dieser notorisch ruchlose Vereinswechsler mit seinem Große-Gier-Vater, der aus seinem Söhnchen die anrüchigste Ware des Planeten gemacht hat. Udo Ludwig analysiert Neymars Wechsel von Barcelona nach Paris und seine Folgen für die Bundesliga im neuen SPIEGEL. Mein Wunsch des Tages: Möge Paris Saint-Germain in der Vorrunde der Champions League ausscheiden (und Bayern den Titel holen).



Die Meldungen aus der Nacht:

Herzlich

Dirk Kurbjuweit

stellv. Chefredakteur

DER SPIEGEL