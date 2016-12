Hallervorden im Bundestag Zwei Didi für ein Halleluja

Statt "Palim Palim" ein ernstes Thema: Am Donnerstag soll Dieter Hallervorden im Bundestag über die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei sprechen.

Offiziell will Hallervorden eine "Solidaritätsadresse an die in der Türkei verfolgten und inhaftierten Abgeordneten, Künstler, Wissenschaftler und Journalisten/innen" richten, heißt es in der Einladung.

Was dabei herauskommen wird, wissen selbst die Organisatoren nicht so genau. Eine Handvoll Abgeordneter aller Fraktionen veranstalten wie jedes Jahr ein Adventssingen. Die Idee stammt vom Linken-Politiker und Liedermacher Diether Dehm. Er war es auch, der Hallervorden eingeladen hat.

Der Termin soll ein "Aufruf an die Menschlichkeit" sein, ein Signal an die türkische Regierung. "Wir wollen fraktionsübergreifend an Recep Tayyip Erdogan appellieren, Schonung walten zu lassen und inhaftierte Demokraten freizulassen", erklärt Dehm. Parlamentspräsident Norbert Lammert gewann man erstmals für ein Grußwort.

Die Beziehungen zur Türkei haben sich 2016 extrem verschlechtert. Erdogan ließ seit dem gescheiterten Putsch im Juli Zehntausende politische Gegner entlassen oder verhaften. Im Streit um die Armenien-Resolution griff der türkische Präsident mehrere Bundestagsabgeordnete in öffentlichen Reden an, einige brauchten danach Personenschutz. Gleichzeitig ist Erdogan Angela Merkels wichtigster internationaler Partner in der Flüchtlingskrise.

Trotz der sensiblen Lage - gerade wurde Istanbul von einer schweren Terrorattacke erschüttert - erwartet man nun irgendetwas Kritisches, Satirisches von Hallervorden, einem der "bedeutendsten Schauspieler Deutschlands", wie Dehm betont. Etwas, womit sich die Abgeordneten angemessen in die Feiertage verabschieden können, nachdem sie permanent aus Ankara angekoffert wurden.

Gleichzeitig sei die Veranstaltung "nicht dazu da, einen diplomatischen Konflikt zu provozieren", so Dehm. Kann das gut gehen?

Hallervorden nannte Erdogan "Terrorist"

Im Bundestag raunt man, Hallervorden plane eine Art "fiktiven Dialog" mit Erdogan. Hallervorden könne seine "künstlerische Freiheit" nutzen, heißt es. Nur so viel soll bislang feststehen: Der Gast will frei sprechen.

Der 80-Jährige wird im Foyer des Paul-Löbe-Hauses auftreten, einem Parlamentsgebäude neben dem Reichstag. Es gibt dort viele Büros, eine gute Akustik und emporenartige Balkone.

Ständig werden Besuchergruppen durchgeschleust, Ausschüsse streiten in Sitzungssälen über Haushaltspläne oder Edward Snowden. Steht das Adventssingen an, gibt es Naschkram, Posaunen und Handflyer mit den Textzeilen von "Tochter Zion".

Doch dieses Mal wollten Dehm und die anderen mehr. Es sollte alles politischer sein. Zwischen die Weihnachtsmusik sollte eine Aussage eingebettet werden. Es sollte ein bisschen knallen, also rein symbolisch.

Hallervorden passt dazu. Aber er macht die ganze Sache auch ein bisschen unberechenbar.

Zuletzt verband man ihn mit erfolgreichen Kinofilmen wie "Honig im Kopf" - aber auch mit einer Gala in Österreich, auf der er sagte, er werde seinen Preis "heim ins Reich" führen. Eine "bewusste Provokation" sei das gewesen, sagt der Schauspieler, um an die Nazigeschichte zu erinnern und vor ihr zu warnen.

Auf dem Höhepunkt der Affäre um das Böhmermann-Schmähgedicht legte Hallervorden mit einem eigenen Song nach, in dem er Erdogan einen "Terroristen" nannte. In einem anderen Satirelied ("Merkel - zu allem bereit") sang er, die Kanzlerin habe Deutschland "ein Stückchen Scharia gebracht". Dafür bekam er Beifall aus der AfD-und-Pegida-Ecke, Hallervorden distanzierte sich davon.

Westernhagen wäre auch nett gewesen

Auch Dehm stand schon in der Kritik, etwa weil er den Ex-RAF-Terroristen Christian Klar in seinem Bundestagsbüro beschäftigte, oder weil er einen Flüchtling in seinem Auto nach Deutschland gebracht haben soll. "Ich bin ja gern auch aggressiv, wenn es anders nicht geht", räumt er ein, hält aber fest: "Das ist nicht der Sinn dieser Veranstaltung". Die "weihnachtliche Stimmung" solle im Mittelpunkt bleiben.

Im Widerspruch dazu steht, dass das Event eigentlich viel größer angedacht war. Beim Brainstorm vor einigen Wochen fiel der Name Westernhagen. Man erwog ein richtiges Polit-Pop-Happening, so wie die Weltverbessererkonzerte von Bob Geldof, nur eben ohne Geldof, dafür mit Dehm und den anderen und vielleicht Westernhagen.

Die Bundestagsverwaltung erlaubte aber nur ein Adventssingen im bewährten, kleineren Rahmen. Da war Hallervorden schon angefragt.

Im Frühjahr könnte die ursprüngliche Idee, je nach Lage, wieder aktuell werden. Es kursieren bereits die Namen Peter Maffay und Konstantin Wecker. Vielleicht wird das große Spektakel also nachgeholt. Ganz vielleicht.