Podcast "Stimmenfang" Warum hat Deutschland so viele Funklöcher, Frau Bär?

Digitaler Wandel, Digital-Gipfel, Digital-Strategie - Politiker sprechen gerne über die Digitalisierung und doch passiert viel zu wenig. Das war zumindest das Gefühl vieler unserer Podcast-Hörer als wir nach Ihren Alltagserfahrungen gefragt haben. Häufigster Kritikpunkt: Funklöcher und langsames Internet.

Warum das so ist, das fragen wir in dieser Stimmenfang-Folge die Frau, die Deutschland endlich zur Digitalnation machen will: Staatsministerin Dorothee Bär von der CSU. Und unser Kollege Marcel Rosenbach erklärt, warum Deutschland seine digitale Zukunft verspielt.

