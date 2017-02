Ditib-Affäre Laschet fordert Ausweisung spitzelnder Imame

Angesichts der Spitzel-Vorwürfe gegen Imame der türkisch-islamischen Union Ditib hat der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet Konsequenzen gefordert. Ditib müsse alle Imame entlassen, "die Deutschtürken oder auch deutsche Lehrer denunziert haben", sagte Laschet der "Welt". Die betroffenen Imame müssten "Deutschland unverzüglich verlassen".

"Wir wolle einen islamischen Religionsunterricht, aber er muss auf Dauer unabhängig von einem fremden Staat sein", sagte Laschet. Ditib ist mit rund 900 Moscheen der größte Moscheeverband in Deutschland. Formal ist der Ditib-Dachverband ein unabhängiger deutscher Verein mit Sitz in Köln. Die Imame in den Ditib-Moscheen werden aber von der türkischen Religionsbehörde Diyanet entsandt und bezahlt. Der Vorstandsvorsitzende ist traditionell der Religionsattaché der türkischen Botschaft in Berlin, der zugleich Diyanet-Vertreter in Deutschland ist.

Am Mittwoch hatte die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Wohnungen von vier Ditib-Imamen durchsuchen lassen. Die Imame werden verdächtigt, in ihren Gemeinden im Auftrag von Diyanet Informationen zu den Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen gesammelt zu haben. Dieser wird von der türkischen Regierung für den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli 2016 verantwortlich gemacht.

Türkische Gemeinden in Deutschland beklagen "anonyme Angstmacherei"

Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hatte festgestellt, dass mindestens 13 Imame Informationen über angebliche Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach Ankara geliefert haben. Er fand aber keinen Hinweis darauf, dass die Ditib als Organisation eingebunden war. Gleichwohl hat die türkische Religionsbehörde Diyanet nach eigenen Angaben bereits sechs Imame aus Deutschland abgezogen.

Die Erziehungsgewerkschaft GEW wirft türkischen Konsulaten zudem vor, bei Informationsveranstaltungen türkischstämmige Lehrer und Eltern angestiftet zu haben, Kritik an Erdogan zu melden. Die Konsulate wiesen die Vorwürfe zurück.

Allerdings sehen sich knapp zwei Monate vor der Volksabstimmung über eine umstrittene Verfassungsänderung in der Türkei auch türkische Regierungskritiker in Deutschland zunehmend unter Druck. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, beklagte eine "anonyme Angstmacherei", von der sich die Wahlberechtigten nicht beeinflussen lassen sollten. Auf Kritiker von Erdogan werde Druck ausgeübt.

Die Türkische Gemeinde will nun für ein Nein bei der Volksabstimmung werben. Bei dem Referendum am 16. April strebt Erdogan ein Präsidialsystem an, dass ihm deutlich mehr Macht einräumen würde.