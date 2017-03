Ditib-Spitzelaffäre Maas bestellte Generalbundesanwalt zum Rapport

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof muss sich gegen den Vorwurf wehren, die Affäre um Spitzeleien türkischer Imame in Deutschland nicht mit der gebotenen Sorgfalt aufzuklären. Die Karlsruher Ermittlungsbehörde verschlampte nämlich wertvolle Hinweise: Am 18. Februar hatte der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Volker Beck , in zwei E-Mails und einem Fax dem Generalbundesanwalt den Hinweis gegeben, dass sich ein hochrangiger Funktionär der türkischen Religionsbehörde Diyanet in Deutschland aufhalte.

Es handelte sich um den Diyanet-Abteilungsleiter für Auslandsbeziehungen, Halife Keskin, der am gleichen Tag zu Besuch in Köln weilte. Die türkische Religionsbehörde soll Imamen des Islamverbandes Ditib den Auftrag gegeben haben, in deutschen Moscheen Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung zu sammeln. Keskin hätte dazu befragt werden können, wenn die Ermittlungsbehörden rechtzeitig gehandelt hätten. Doch die Hinweise wurden nicht weitergeleitet, Keskin konnte unbehelligt wieder ausreisen.

Wie aus dem Protokoll der Fragestunde des Bundestages hervorgeht, bestätigte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Christian Lange (SPD) , dem Abgeordneten Beck, dass seine E-Mail mit dem Hinweis zu einem Aufenthalt von Herrn Keskin in Deutschland am 18. Februar 2017, am selben Tag zweifach beim Generalbundesanwalt eingegangen war. "Diese Nachrichten wurden jedoch am Morgen des Montags, des 20. Februar 2017, um 7.04 Uhr vom Mailkonto der Poststelle gelöscht, bevor das zuständige Ermittlungsreferat Kenntnis davon nehmen konnte", erklärte Staatssekretär Lange. Ebenso habe "der Eingang Ihres Faxes desselben Inhalts bislang trotz intensiver Recherchen beim Generalbundesanwalt nicht festgestellt werden" können.

Dienstrechtliche Überprüfung

Justizminister Heiko Maas bestellte daraufhin den Generalbundesanwalt Peter Frank am Mittwochabend zum Rapport ins Ministerium. "Wir haben Herrn Generalbundesanwalt Dr. Frank gebeten, noch heute Abend ins Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz nach Berlin zu kommen, um über den aktuellen Sachstand der Recherchen und Aufklärungen des Generalbundesanwalts hinsichtlich des Umgangs mit bei der Poststelle eingegangenen E-Mails und bezüglich der in Aussicht genommenen Konsequenzen zu berichten", bestätigte Staatsekretär Lange am Mittwoch.

Das Ministerium habe den Generalbundesanwalt gebeten, diesen Vorkommnissen nachzugehen und für organisatorische Konsequenzen zu sorgen. Zudem seien die Vorgänge "Gegenstand dienstrechtlicher bzw. gegebenenfalls auch disziplinarischer Überprüfungen", sagt Lange.

Die Karlsruher Behörde spielt den Vorfall herunter. "Wir gehen von einem Versehen aus", sagte Sprecherin Frauke Köhler am Donnerstag. Der Grünen-Abgeordnete Beck lässt diese Erklärung nicht gelten. "Bei den Ermittlungen zur Ditib-Diyanet-Affäre läuft alles schief, was schief laufen kann", kritisiert Beck. "Faxe gehen verloren, Mails werden gelöscht, Zeitungsberichte nicht gelesen, Ermittlungsaufnahme wird drei Wochen verschleppt, Informationen zwischen Behörden nicht weitergegeben. Ist es keine Absicht, dann ist es eine Riesenschlamperei."