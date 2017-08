Türkei lässt deutschen Autor festnehmen Gabriel will Akhanlis Auslieferung verhindern

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, SPD, hat sich persönlich in den Fall des in Spanien festgenommenen deutschen Schriftstellers Dogan Akhanli eingeschaltet, um dessen Auslieferung in die Türkei zu verhindern. Nach SPIEGEL-Informationen wies Gabriel am Samstag umgehend seine Diplomaten in Spanien an, mit der dortigen Regierung über das weitere Vorgehen zu sprechen.

Auf Wunsch von Gabriel drangen die deutschen Diplomaten darauf, dass Spanien den am Samstag festgesetzten Deutschen auf keinen Fall schnell an die Türkei ausliefert. Zudem baten sie, dass Deutschland direkt in den Prüfprozess des türkischen Haftbefehls gegen Akhanli eingebunden wird, hieß es in Sicherheitskreisen am Samstagabend.

imago/ Horst Galuschka Schriftsteller Dogan Akhanli

Die Bundesregierung sieht die auf türkischen Wunsch hin erfolgte Festnahme des Deutschen mit türkischen Wurzeln an seinem Urlaubsort Granada (mehr Details dazu lesen Sie hier) als neue Provokation durch den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Ein ähnliches Ersuchen über Interpol wäre in Deutschland gescheitert, deshalb versucht man nun, Regime-Kritiker durch solche Aktionen im Ausland einzuschüchtern", sagte ein Beamter aus den Sicherheitsbehörden.

In Regierungskreisen hoffte man am Samstag, den Vorgang mit spanischer Hilfe lösen zu können. So muss die Türkei nach der Festnahme ein detailliertes Auslieferungsersuchen mit Beweisen gegen Akhanli liefern, dann muss dies durch die spanische Justiz geprüft werden. Am Ende muss dann die Regierung eine Auslieferung genehmigen. In Berlin setzt man darauf, dass es dazu nicht kommen wird.

Erdogan attackiert Gabriel: "Beachten Sie Ihre Grenzen"

Erdogan warnte Gabriel unterdessen in einer scharfen persönlichen Attacke vor weiterer Kritik an der Türkei. "Er kennt keine Grenzen", sagte der Staatschef am Samstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede mit Blick auf Gabriel und fügte hinzu: "Wer sind Sie, dass Sie so mit dem Präsidenten der Türkei reden? Beachten Sie Ihre Grenzen!"

AP Recep Tayyip Erdogan

Mit seiner Kritik reagierte Erdogan offenbar darauf, dass sich Gabriel - wie andere deutsche Politiker auch - jede Einmischung des türkischen Präsidenten in den deutschen Wahlkampf verbeten hatte. Erdogan hatte türkischstämmige Wähler in Deutschland zuvor aufgefordert, bei der Bundestagswahl im September nicht CDU, SPD oder Grüne zu wählen.

Des weiteren kritisierte der türkische Präsident, dass Gabriel versuche, "uns eine Lektion zu erteilen" und fügte hinzu: "Wie lange sind Sie eigentlich in der Politik? Wie alt sind Sie?"

Retourkutsche Erdogans?

Nicht wenige in der Bundesregierung vermuten gar, dass die Festnahme in Spanien eine direkte Retour-Kutsche nach dem Schlagabtausch Ende der Woche sein kann, darin hatte Gabriel Erdogan ein "böses Spiel" unterstellt und offen gesagt, dass der türkische Staatschef die Demokratie und den Rechtsstaat in seinem Land aber auch hier zerstören wolle. "Es ist ein Hin- und Her, allerdings wird der Ton immer schärfer", sagte ein Regierungs-Beamter am Samstagabend.