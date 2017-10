Trump-Kritik an Iran-Atomdeal "Aus unserer Sicht ein gefährliches Signal"

Es war Frank-Walter Steinmeier, der die Atom-Vereinbarung mit dem Iran als "historischen Erfolg der Diplomatie" feierte. Kaum ein anderes Projekt hatte den damaligen Außenminister so viel Mühe und Zeit gekostet.

Jahrelang hatten Deutschlands Top-Beamten an der Seite ihrer Kollegen aus den fünf ständigen Mitgliedsstaaten im Uno-Sicherheitsrat für den Erfolg des "Joint Comprehensive Plan of Action" (JCPOA) gearbeitet.

Nun aber ist die Vereinbarung vom Juli 2015 in Gefahr. Was im Auswärtigen Amt seit Wochen erwartet wurde, hat US-Präsident Donald Trump wahr gemacht: Er hat die Vereinbarung mit dem Iran gegenüber dem US-Kongress nicht mehr zertifiziert. Jetzt beginnt ein komplexes Verfahren vor dem US-Kongress, der womöglich über eine Wiederaufnahme der Sanktionen gegen Iran zu entscheiden hat. Der Ausgang allerdings ist offen.

Für die deutsche Außenpolitik bedeutet Trumps Ankündigung eine weitere Herausforderung. Das Verhältnis zum engsten Verbündeten ist angespannt und dürfte sich so schnell nicht verbessern - gleichgültig, wer in einer möglichen Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen künftig den Außenminister stellt.

Noch-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zumindest fand deutliche Worte und sagte am Abend in Braunschweig, Trump habe zwar das Abkommen nicht gekündigt, aber auch nicht erklärt, es auf Dauer aufrechterhalten zu wollen. "Das ist ein schwieriges und aus unserer Sicht auch ein gefährliches Signal." Eine Zerstörung des Abkommens würde weltweit dazu führen, dass andere sich auf solche Verträge nicht mehr verlassen könnten. Man wolle in den kommenden Wochen mit dem US-Kongress reden und ihn überzeugen, an der Vereinbarung festzuhalten.

DPA Außenminister Gabriel (SPD)

Bereits zuvor hatte sich Gabriel gegenüber dem SPIEGEL positioniert: "Wir werden daran arbeiten, dass die USA sich an das Abkommen halten." Dabei gehe es auch um die Rolle Irans in der Region. "Wir sind bereit, mit den USA darüber zu sprechen, wie wir diese Probleme lösen können", so der Außenminister.

Enge Abstimmung mit Frankreich und Großbritannien

Trumps Schritt kam für Berlin nicht unerwartet. Seit Wochen arbeiten die Spitzen-Diplomaten des Auswärtigen Amtes mit ihren Kollegen in Großbritannien und Frankreich intensiv zusammen, um in den USA - unter anderem bei über 30 Senatoren - für das Fortbestehen des JCPOA zu werben. Das schlug sich kurz nach Trumps Rede auch in einer gemeinsamen Erklärung nieder, in der die drei Staaten den Fortbestand des Atomdeals im "gemeinsamen nationalen Interesse" verlangten.

Die Bundesregierung steht zur Vereinbarung, so viel steht fest. Gabriel telefonierte diese Woche mit seinem iranischen Kollegen Mohammad Javad Zarif und erfuhr dabei, wie schwierig für die Befürworter der Atom-Vereinbarung im Iran die Lage ist. Kurz zuvor hatte es eine heftige Parlamentsaussprache in Teheran gegeben.

Der Deal mit Iran ist komplex. Zwar wird umgangssprachlich von einem "Atomabkommen" gesprochen, aber der vom Uno-Sicherheitsrat gebilligte JCPOA ist kein völkerrechtlicher Vertrag im engeren Sinne, sondern ein gegenseitiges Versprechen, bestimmte "freiwillige Maßnahmen" umzusetzen - darauf hatte der Iran stets bestanden (mehr Informationen hier).

Trumps Ankündigung könnte im Iran nicht nur jene radikalen Kräfte stärken, die die Vereinbarung von Anbeginn für überflüssig hielten, so die Befürchtung in Berlin. "Es wäre ein verheerendes Signal an Nordkorea und andere, die keinen Grund mehr sähen, an den Verhandlungstisch zu kehren", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Niels Annen, zum SPIEGEL. Es sei Aufgabe der Bundesregierung und der EU, in Washington alles zu versuchen, "die Abgeordneten im US-Kongress dazu zu bewegen, den schweren Fehler ihres Präsidenten einzuhegen und auf Sanktionen zu verzichten".

US-Kongress ist gefragt

Offen ist, wie weit der US-Kongress dem Forderungskatalog Trumps überhaupt entsprechen wird - etwa zu Maßnahmen gegenüber den iranischen Revolutionswächtern. Sie will Trump mit Sanktionen belegen, aber ihre Einstufung als Terrororganisation scheint vorerst vom Tisch. Das war zuvor in Berlin als eine der schärfsten Varianten Trumps einkalkuliert worden und hätte weitreichende Konsequenzen. Denn der militärische Apparat der Mullahs hält Anteile an vielen iranischen Unternehmen. Kaum ein deutsches Unternehmen, das in den USA aktiv ist, könnte es sich noch leisten, mit dem Iran Geschäfte zu treiben, würden die Revolutionswächter zur Terrororganisation erklärt. Und Irans Präsident Hassan Rohani wäre dann wohl unter dem Druck der Hardliner gezwungen, den Atomdeal zu beenden, lautete zuletzt eine Einschätzung in Berlin.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten mit Iran waren schon vor Trumps Rede schwierig genug. Trotz der Aufhebung einiger Sanktionen nach dem Atomvereinbarung gibt es kaum Handel, weil die US-Regierung weiter Druck auf internationale Banken ausübt, keine Geschäfte mit Teheran zu machen. So verfügt etwa die iranische Botschaft in London bis heute über kein britisches Bankkonto - was Außenminister Zarif wiederholt beklagt hat.

Kommen neue Sanktionen?

Theoretisch könnte der US-Kongress nach Trumps Rede innerhalb von 60 Tagen Sanktionen verhängen. Seit längerem kursiert in Diplomatenkreisen folgendes Szenario, das nun Realität werden könnte: Die USA halten sich zwar an die Atomvereinbarung, erlassen aber immer mehr Strafmaßnahmen, die gar nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Atomdeal stehen - etwa wegen Menschenrechtsverletzungen oder Terrorunterstützung. Sie würden den Spielraum Rohanis irgendwann so weit einengen, dass er gezwungen wäre, seinen innenpolitischen Gegnern entgegenzukommen und aus dem Atomdeal auszusteigen. Erst kürzlich hatte die US-Regierung mit Verweis auf das iranische Raketenprogramm Strafmaßnahmen gegen mehrere Personen, Unternehmen und Organisationen verhängt.

AFP Iranische Atomanlage Arak

Die Bundesregierung ist als enger Verbündeter der USA in einer schwierigen Rolle und versucht weiter den Brückenschlag zu Washington. Man werde über die schwierige Rolle des Iran im Nahen und Mittleren Osten mit Teheran in "aller Offenheit und hart geredet und verhandelt werden", so Gabriel.

Tatsächlich sind viele Aktivitäten des Iran, die die US-Administration unter Trump seit Monaten kritisiert, auch für Berlin ein fortwährendes Ärgernis. Etwa das Engagement auf Seiten Assads im Syrien-Krieg oder die fortgesetzten Raketentests. In der Uno-Resolution 2231, die der Sicherheitsrat im Zusammenhang mit der Atomvereinbarung verabschiedet hat, wurde der Iran aufgefordert, keine ballistischen Raketen zu starten, die Atomwaffen tragen können. Teheran sieht in seinen bisherigen Tests aber keinen Verstoß, schließlich seien es Raketen ohne nukleare Sprengköpfe, so Außenminister Zarif jüngst. Präsident Rohani hatte im Mai die Tests sogar selbst noch kritisiert. Einige im Land wollten mit "allen möglichen Mitteln den Atomdeal sabotieren, wie zum Beispiel mit Aufschriften auf Raketen".

Zwei Monate zuvor hatte auf zwei Raketen der Revolutionswächter auf Hebräisch der Spruch gestanden: "Israel muss ausradiert werden."