Richard Grenell Trump nominiert Ex-Diplomat als Deutschland-Botschafter

Der frühere Diplomat und Medienkommentator Richard Grenell soll nach dem Willen von Präsident Donald Trump neuer US-Botschafter in Deutschland werden. Das sagte ein Vertreter des Präsidialamts. Die Nominierung des 50-Jährigen muss vom US-Senat bestätigt werden. Grenell war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Unter Präsident George W. Bush war Grenell von 2001 bis 2008 Sprecher der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen - und damit so lange wie zuvor noch kein Sprecher vor ihm. Grenell stammt aus Michigan und kommt aus einem streng evangelikalen Elternhaus. Der Republikaner lebt seit rund 17 Jahren offen homosexuell, mit seinem Partner Matt Lashley ist er seit fast 14 Jahren zusammen. Es ist das erste Mal, dass Trump einen Homosexuellen für einen Posten nominiert hat.

Derzeit tritt er regelmäßig beim Sender Fox News auf. Außerdem führt Grenell eine Beratungsfirma, die sich auf internationale PR-Strategie spezialisiert hat. Er war in den vergangenen Monaten bereits mit den Botschafter-Posten bei der Uno und als US-Gesandter bei der Nato gehandelt worden.

Grenell war offenbar auch Mitglied von Trumps Übergangsteam. Der Präsident soll besonders seine Loyalität schätzen. Wie Trump ist Grenell sehr aktiv auf Twitter - und tritt doch ebenfalls nicht immer diplomatisch auf. Besonders oft kritisiert er die Medien.

Der Posten des US-Botschafters in Berlin ist wegen des Abzugs von John Emerson seit rund sechs Monaten vakant. Am Dienstag hatte Trump bereits einen neuen Botschafter in Russland nominiert. Künftig soll Jon Huntsman die US-Interessen in Moskau vertreten.