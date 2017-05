Gabriel zum Streit mit Trump "Nicht angemessen, zwischen Bierzelt und Twitter zu kommunizieren"

Einen Tag, nachdem er den USA die Führungsrolle abgesprochen hat, will Sigmar Gabriel den Streit mit Donald Trump offenbar entschärfen. "Es stimmt, wir haben eine schwierige Lage in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland", sagte der Außenminister am Dienstag in Berlin. "Aber die Vereinigten Staaten sind älter und größer als die jetzige Konfliktlage, und deswegen glaube ich, dass wir auch wieder zu guten Verhältnissen in Zukunft kommen werden."

Gabriel mahnte an, dass man anders miteinander reden solle. "Es banalisiert sich jetzt langsam. Es ist, glaube ich, nicht angemessen, dass wir zwischen Bierzelt und Twitter miteinander kommunizieren."

Angela Merkel hatte am Sonntag in einer Bierzeltrede einen Wandel im Verhältnis zu Washington anklingen lassen. "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei", sagte die Kanzlerin in einer weltweit beachteten Wahlkampfrede in München. Die Europäer müssten ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen.

Trump hatte daraufhin per Twitter Deutschland erneut wegen des Handelsüberschusses und zu geringer Nato-Beiträge kritisiert. "Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern", twitterte der US-Präsident.

Nach Merkels Bierzeltrede hatten führende SPD-Politiker am Montag die Rhetorik gegen Trump verschärft, allen voran Gabriel. Am Dienstag legten andere Sozialdemokraten nach: SPD-Chef Martin Schulz nannte den US-Präsidenten einen "Zerstörer aller westlichen Werte, wie wir es in dieser Form noch nie erlebt haben".

Die SPD hat Trump offenkundig als Wahlkampf-Thema entdeckt. "Es ist verständlich, dass die SPD hier einen Punkt setzt", sagt der Politologe Gero Neugebauer. Denn in Umfragen sähen rund 80 Prozent der Deutschen Trump sehr kritisch. Kritik am US-Präsidenten ist also populär.