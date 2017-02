Umgang mit Falschäußerungen Wie viel Trump muss sein?

In der schwedischen Stadt Malmö, 300.000 Einwohner, wurden 2016 zwölf Morde gezählt, 2017 bisher drei. In Stockholm gab es in der vergangenen Woche Krawalle. Bestimmte Arten von Verbrechen wurden häufiger begangen, andere seltener.

In Chicago, 2,7 Millionen Menschen leben dort, wurden im Jahr 2016 762 Menschen ermordet - viel mehr als im Jahr davor.

In Deutschland gab es im vergangenen Jahr im Schnitt jeden Tag zehn Angriffe auf Asylbewerber oder ihre Unterkünfte. 560 Menschen wurden dabei laut Bundesregierung verletzt, darunter 43 Kinder.

Alles unbestritten problematische Entwicklungen. (Und es gibt auf der Welt noch weitaus schlimmere Nachrichten, das nur nebenbei.)

In Bezug auf diese drei genannten Beispiele aber dominierte Schweden in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen, auch in den USA. Deutsche Zeitungen schickten Reporter in die Problembezirke der dortigen Großstädte, auch der SPIEGEL beschäftigte sich in mehreren Texten mit dem skandinavischen Land. Der amerikanische Journalist Tim Pool verbringt auf der Suche nach der Wahrheit gleich mehrere Tage in Schweden.

Nicht etwa, weil die Probleme dort erst seit einigen Tagen bestehen würden. Sondern weil sich US-Präsident Donald Trump zu Schweden äußerte, nachdem Rechtspopulisten weltweit seit Längerem versuchen, mit Hilfe Schwedens ihre These von den gewalttätigen Muslimen und dem durch Flüchtlinge angerichteten Chaos zu verbreiten. Trump suggerierte schließlich in einer Rede vor zehn Tagen, in Schweden sei ein Terroranschlag passiert, was aber nicht stimmte.

Medien und Politiker gingen auf Trumps Behauptung ein und nahmen sie zum Anlass, Schweden in den Fokus zu rücken.

Ist diese Reaktion richtig? Unterstützt man nicht die Agenda Trumps, indem man ein Thema nur deshalb groß macht, weil er es groß macht? Damit kein Missverständnis entsteht: Es lohnt sich, auf Schweden zu schauen, aber eben nicht erst seit Trump und nicht wegen Trump.

Aber die Berichterstattung über ein Thema, das Donald Trump aus seinem Interesse heraus setzt, ist eine Gratwanderung. Das gilt nicht nur für Berichte über Trump, sondern zum Beispiel auch für solche über die AfD. Offensichtlich und ausschließlich zur Aufmerksamkeitssteigerung inszenierte Skandale oder Äußerungen aus dieser Partei finden mittlerweile kaum noch Beachtung in den Medien. Bei Trump jedoch ist selbst der absurdeste Unsinn kaum zu ignorieren: Er ist als US-Präsident der mächtigste Mann der Welt - und seine Tweets und Aussprüche geben Aufschluss über sein Denken, sie sind geeignet, sein künftiges Handeln zu rechtfertigen oder vorzubereiten.

Die Blase scheint hermetisch abgeschlossen

Journalisten und Politiker könnten sich, wenn es darum geht, welche Bedeutung sie Trumps Äußerungen zukommen lassen, wie umfangreich sie berichten, dennoch an drei Fragen orientieren - und danach entscheiden, wie wichtig sie ihn nehmen.

1.) Wie bedeutsam könnte ein Ausspruch Trumps für sein zukünftiges konkretes Handeln sein? Dass der US-Präsident zum Beispiel wegen seiner Sicht auf Schweden seine ohnehin auf Abschottung angelegte Politik ändert, ist unwahrscheinlich.

2.) Wie chancenreich ist es, falschen Äußerungen Fakten entgegenzusetzen und damit Menschen, die dazu neigen, die Fake News zu glauben, aufzuklären? Und wie groß ist der echte Aufklärungsbedarf bei der gemäßigten Mitte? Das Beispiel Schweden gibt nachträglich zumindest beim ersten Aspekt eher Anlass für Pessimismus. In sozialen Medien und auch in Leserbriefen an den SPIEGEL werden weiterhin die gleichen tendenziösen, kontrafaktischen Texte und Theorien über Schweden geteilt und verschickt. Eine Ausdifferenzierung der Diskussion ist hier nicht zu beobachten, die Blase scheint hermetisch abgeschlossen.

Ähnliche Muster zeigen sich auch nach dem Vorfall in Heidelberg, wo am Wochenende ein Autofahrer in eine Menschengruppe raste und der Polizei von vielen in den sozialen Netzwerken nicht geglaubt wurde, dass der Tatverdächtige ein Deutscher ohne Migrationshintergrund ist.

3) Droht die Gefahr, dass es durch eine Falschaussage zu gesellschaftlichen Spannungen kommt? Das gilt bei Trumps Schweden-Äußerung nicht - sie sorgte in Schweden eher für Irritation und Belustigung.

Die Entscheidung, worüber sie berichten, müssen Journalisten in jedem Fall unabhängig treffen. Sie werden berichten, wenn sie merken, dass ein Thema die Menschen bewegt, wenn sie es für wichtig halten - und nicht deshalb, weil Trump es wichtig machen will.

Die eigene Agenda nach den von Trump aufgebrachten Themen bestimmen zu lassen, birgt die Gefahr, dass die Maßstäbe verloren gehen. Plötzlich erscheint dann ein Krawall in Schweden gleich wichtig wie etwa der Krieg in Syrien, für den sich Trump bisher eher weniger interessiert. Und wichtiger als Tausende Angriffe auf Flüchtlinge in Deutschland.