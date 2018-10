Erst vor knapp zwei Wochen war es in Dortmund zu einem rechtsextremen Aufmarsch gekommen. Nun folgten in der Stadt in Nordrhein-Westfalen die nächsten Kundgebungen von Rechtsextremen. Dabei ist es zu Zusammenstößen und Festnahmen gekommen.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben am Mittwochabend acht rechte Demonstranten fest, unter ihnen ein Stadtratsmitglied der Partei "Die Rechte". Die Gruppe um den Politiker habe nach dem Ende der Kundgebung aus einem Kleinbus heraus Polizisten und Gegendemonstranten mit Pulverstößen aus Feuerlöschern angegriffen, teilte die Polizei mit.

Gegen die acht Rechten seien Ermittlungen wegen des Anfangstatverdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, des Angriffs auf Polizisten und des Landfriedensbruchs eingeleitet worden.

Die Kleinpartei "Die Rechte" stellt derzeit einen Abgeordneten im Dortmunder Stadtparlament. Im Zentrum der Aktivitäten dieser Partei steht laut Bundesamt für Verfassungsschutz die "rassistisch motivierte, fremden- und islamfeindliche Anti-Asyl-Agitation".

Zwei Kundgebungen, 85 Demonstranten, 400 Gegendemonstranten

Zu der Rechten-Kundgebung auf dem Dortmunder Sonnenplatz hatten sich laut Polizei etwa 25 Demonstranten eingefunden. Rund 150 Gegendemonstranten protestierten gegen die Kundgebung.

Ebenfalls am Mittwoch versammelten sich bei einer anderen Kundgebung in der Dortmunder Innenstadt laut Polizei etwa 60 Neonazis, denen 250 Gegendemonstranten gegenüberstanden. Die Polizei griff nach eigenen Angaben ein, um Zusammenstöße zu verhindern.

Die Beamten demnach einen linken Demonstranten fest, der Neonazis mit Pferdemist bewarf. Bei dem Einsatz seien zwei Polizeipferde ausgerutscht, wobei sich eines der Tiere schwer verletzt habe. Die Reiterinnen seien unversehrt geblieben.

Bei dem Aufmarsch in Dortmund am 21. September hatten Rechtsextreme antisemitische Parolen skandiert, darunter auch: "Wer Deutschland liebt, ist Antisemit." Die Polizei verhielt sich zurückhaltend, geriet dafür in die Kritik - die Polizeigewerkschaft bat anschließend um Verständnis. Wenig später nahmen die Behörden allerdings Ermittlungen wegen Volksverhetzung auf.