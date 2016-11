Bundesanwaltschaft Drei mutmaßliche Terrorhelfer festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat drei mutmaßliche Unterstützer der syrischen Dschihadistenmiliz Ahrar al-Scham festnehmen lassen. Den Deutsch-Syrern im Alter von 36 bis 39 Jahren aus Berlin, Bayern und Niedersachsen wird vorgeworfen, die Gruppierung mit Geld und Technik unterstützt zu haben. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Ein Beschuldigter ist demnach dringend verdächtig, die Miliz in sieben Fällen mit Bargeld und technischer Ausrüstung wie Ferngläsern, Funkscannern, Zielfernrohren, Routern und Antennen im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro unterstützt zu haben. Dabei sollen ihm die anderen beiden Beschuldigten geholfen haben.

Einer von ihnen soll zudem für die Miliz zwei Pritschenwagen und einen Krankenwagen besorgt sowie die Pritschenwagen selbst nach Syrien gebracht haben. Die Männer sollen am Dienstag und Mittwoch in Karlsruhe einem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden.

Die Ahrar al-Scham ist laut Bundesanwaltschaft "eine der einflussreichsten salafistisch-dschihadistischen Gruppierungen der syrischen Aufstandsbewegung". Sie hat demnach das Ziel, einen allein auf die Scharia gegründeten Gottesstaat zu errichten.

Einige ihrer Mitglieder stehen bereits im Fokus der Strafverfolgungsbehörden: Die Bundesanwaltschaft erhob zuletzt am vergangenen Freitag Anklage vor dem Oberlandesgericht München gegen zwei 22 und 24 Jahre alte Syrer wegen Mitgliedschaft in der Ahrar al-Scham. Die Beschuldigten sollen sich unter anderem an Kämpfen in Syrien beteiligt haben.