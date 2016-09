Dresden Bekennerschreiben nach Anschlägen auf Moschee aufgetaucht

Wer ist für die Sprengstoffanschläge in Dresden verantwortlich? Nach Angaben des sächsischen Innenministers Markus Ulbig liegt inzwischen ein Bekennerschreiben vor. "Welche Bedeutung man ihm beimessen kann, ob es echt ist, wird derzeit geprüft", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Zu dem Urheber des Papiers äußerte sich der CDU-Minister nicht.

Das Schreiben war demnach auf der Internetseite linksunten.indymedia.org veröffentlicht worden. Experten hätten es gesichert, sagte Ulbig. Inzwischen sei es dort wieder entfernt worden.

Zwei Sprengsätze waren am Montagabend innerhalb kurzer Zeit vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums in Dresden explodiert. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei fand an den Tatorten Reste professionell gebauter Sprengsätze.

Zum Zeitpunkt der Attacke auf die Fatih-Moschee befanden sich der Geistliche, seine Ehefrau und die beiden zehn und sechs Jahre alten Kinder in dem Gebäude. Für muslimische Einrichtungen gibt es seit Dienstag in der Stadt besondere Sicherheitsvorkehrungen. Da die Polizei von einem islamfeindlichen Anschlag ausgeht, hat sie nun Polizeischutz abgestellt.

Die Ermittlungen liefen derzeit in alle Richtungen, sagte Ulbig am Mittwoch weiter. Wenn jemand gegen eine Moschee vorgehe, könne man eine rechtsextremistische oder zumindest ausländerfeindliche Tat nicht ausschließen.

Die dreitägigen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, die in diesem Jahr in Dresden stattfinden, sollen vor dem Hintergrund besonders abgesichert werden. Rund um den 3. Oktober sollen knapp ein Dutzend Versammlungen unter anderem von der antiislamischen Pegida-Bewegung und von linken Gruppen stattfinden.