Einheitsfeier in Dresden Oberbürgermeister als "Volksverräter" bepöbelt

Tumulte und Pöbeleien auf der Einheitsfeier in Dresden: Beim Empfang von Vertretern islamischer Gemeinden ist Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) von Pegida-Anhängern beleidigt worden. Hilbert, der zum islamischen Neujahrsfest ins Rathaus geladen hatte, wurde von Pöbelnden mit "Hau ab"- und "Volksverräter"-Rufen empfangen.

Vor dem Rathaus protestierten zudem mehrere Menschen gegen eine Verschleierung muslimischer Frauen. Als ein Mann von der Polizei weggeführt wurde, kam es zu Tumulten und Handgreiflichkeiten, auch gegenüber Hilbert.

Um das islamische Neujahr zu begehen, hatte Hilbert Vertreter der drei Moscheen in der Stadt im Dresdner Rathaus begrüßt. Darunter war auch der Imam der Moschee, auf die am Montagabend ein Sprengstoffanschlag verübt wurde.

DPA Dirk Hilbert (r.) und Ministerpräsident Stanislaw Tillich bei der Eröffnung des Bürgerfests

Rund um die Einheitsfeier kam es bereits zu mehreren Zwischenfällen: In der Nacht zum Sonntag hatten Unbekannte mehrere Einsatzwagen der Polizei angezündet. Die Ermittler gehen von einer politischen Motivation aus. Zudem wurde in einer Straße Graffiti gesprüht, darunter der Spruch: "Ganz Dresden hasst die Polizei".

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) betonte, die Demonstrationen und jüngsten Anschläge sollten die Stimmung am Tag der Deutschen Einheit nicht trüben. "Wir sollten uns auch die Freude an diesem Nationalfeiertag und an der Dankbarkeit für die deutsche Einheit nicht vermiesen lassen", sagte er in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

Nach dem Anschlag auf die Moschee und ein Kongresszentrumwaren die Sicherheitsvorkehrungen für die Feierlichkeiten verschärft worden, die am Samstag mit einem großen Bürgerfest begannen. Zum offiziellen Festakt am Montag werden Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Stadt erwartet, auch sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Die islamfeindliche Pegida-Bewegung will durch Dresden marschieren, auch linke Gruppen planen Kundgebungen.