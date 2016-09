Vorfälle in Dresden Sprengstoffanschläge vor Moschee und Kongressgebäude

Eine Woche vor den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden gab es in der sächsischen Landeshauptstadt zwei Sprengstoffanschläge. Eine Detonation ereignete sich am späten Montagabend nach Polizeiangaben vor einer Moschee, die andere vor dem Internationalen Congress Center. Verletzt wurde niemand.

"Auch wenn uns bislang kein Bekennerschreiben vorliegt, müssen wir von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgehen", teilte die Polizei in Dresden am Dienstagmorgen mit. Die Beamten wurden am Montagabend um 21.53 Uhr und um 22.19 Uhr über die Detonationen informiert.

Laut Polizei befand sich zum Zeitpunkt der Detonation der Imam der Moschee mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in dem Haus. Durch die Druckwelle wurde demnach die Eingangstür nach innen gedrückt. Im Haus entstanden Verrußungen.

Nahe dem Internationalen Congress Center haben nach Polizeiangaben Ermittler später ebenfalls Reste eines selbst gebauten Sprengsatzes gefunden. Durch die Hitze der Detonation sei die Seite eines Glasquaders, der zur Terrasse gehört, zersplittert. Die Hotelbar musste demnach evakuiert werden.

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz muslimischer Einrichtungen wurden noch in der Nacht verstärkt: Ab sofort werden zwei Dresdner Moscheen von Polizisten bewacht. Das teilte die Polizei mit.

Die Polizei befinde sich ab sofort "im Krisenmodus", erklärte Dresdens Polizeipräsident Horst Kretschmar. In einem ersten Schritt sollen nun weitere Objekte hinsichtlich ihrer Gefährdung neu bewertet und gegebenenfalls weitere Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Insgesamt waren in der Nacht mehr als 50 Polizeibeamte im Einsatz, darunter die Tatortgruppe des Landeskriminalamts Sachsen, zivile Fahnder und Ermittler des operativen Abwehrzentrums der sächsischen Polizei. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für extremistische Straftaten zuständige operative Abwehrzentrum.