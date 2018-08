Nach Angebot zur Flüchtlingshilfe Düsseldorfer Oberbürgermeister erhält Morddrohungen

In einem offenen Brief hatten Bonn, Köln und Düsseldorf angeboten, in Seenot geratene Flüchtlinge aufzunehmen. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel erhält nun Hass-Mails.