Centro in Oberhausen Polizei verhindert möglicherweise Anschlag auf Einkaufszentrum

Die Polizei Essen hat nach eigenen Angaben möglicherweise einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen verhindert. Demnach sind am Freitagmorgen gegen 0.45 Uhr bei einem SEK-Einsatz zwei verdächtige Männer in Duisburg in Gewahrsam genommen worden. Dabei handele es sich um zwei 28 und 31 Jahre alte im Kosovo geborene Brüder.

Laut der Mitteilung der Polizei werde mit Hochdruck ermittelt, wie weit die Vorbereitungen für einen Anschlag vorangeschritten waren und ob weitere Personen daran beteiligt sind.

Bereits am Donnerstagabend hatte es einen mehrstündigen Großeinsatz der Polizei an dem Einkaufszentrum in Oberhausen gegeben. "Wir haben deutliche Präsenz gezeigt", sagte ein Polizeisprecher. Bewaffnete Polizisten patrouillierten durch das Einkaufszentrum. Es seien auch zivile Kräfte im Einsatz gewesen. Gründe für die Aktion hatte der Sprecher aber nicht genannte: "Dazu können wir derzeit nichts sagen."

Der Einsatz in Oberhausen hatte in den frühen Abendstunden begonnen. Nach Schließung der Geschäfte und der Weihnachtsmärkte in dem Einkaufszentrum um 22 Uhr sei die Zahl der Polizisten deutlich reduziert worden, sagte der Polizeisprecher.

Nähere Informationen zu den Einsätzen in Duisburg und Oberhausen - beide Städte liegen direkt nebeneinander - gab es von den Sicherheitsbehörden zunächst nicht. Das NRW-Lagezentrum in Düsseldorf verwies auf Anfrage auf die Polizei in Essen, die keine weiteren Angaben machen wollte.

Das Centro ist eines der größten deutschen Einkaufszentren und wurde vor 20 Jahren auf dem Gelände eines stillgelegten Stahlwerks eröffnet. Auf zwei Ebenen des Gebäudekomplexes sind mehr als 250 Einzelhandelsgeschäfte verteilt.