Ehe für alle Das Grundgesetz ist nicht homophob

Zur Person privat Tonio Walter ist ein deutscher Strafrechtler und Hochschullehrer an der Universität Regensburg.

Zwar gebietet das Grundgesetz in seinem Artikel 6 den besonderen Schutz der Ehe - und meint damit wahrscheinlich noch immer die Ehe zwischen Mann und Frau. Aber das heißt nicht, dass es etwas dagegen hätte, auch Lebensbündnisse unter Männern oder unter Frauen unter den gleichen Schutz zu stellen.

Es ist genauso wie mit dem Schutz der Kinder: Das Grundgesetz bezeichnet es nicht nur als das Recht der Eltern, sich um ihre Kinder zu kümmern, sondern auch als die "zuvörderst ihnen obliegende Pflicht". Heißt: Eltern haben eine besondere Pflicht, für ihre Kinder zu sorgen; eine Pflicht, die stärker ist als jene der anderen Bürger, auf diese Kinder Rücksicht zu nehmen. Aber das verbietet es den Eltern nicht, sich um andere Kinder genauso besorgt und liebevoll zu kümmern wie um die eigenen.

Mit anderen Worten gibt es nicht so etwas wie ein Abstandsgebot nach dem Motto: Liebe Eltern, ganz egal, wie sehr ihr andere Kinder mögt und euch für sie einsetzt - für eure eigenen Kinder müsst ihr stets noch einmal besser sorgen; wenn ihr anderen Kindern eine Kugel Eis spendiert, haben eure Kinder Anspruch auf zwei, und wenn ihr mit einem anderen Kind eine Stunde spielt, müsst ihr eurem Kind zwei Stunden widmen. Ein solches Gebot wäre ja auch ebenso absurd wie unchristlich.

Was heißt dann noch "besonders"?

Nicht anders verhält es sich mit der Ehe. Ja, nach dem Grundgesetz in seiner heutigen Fassung hat der Staat wohl nur die Pflicht, die Ehe zwischen Mann und Frau besonders zu schützen. Aber das hindert ihn nicht, anderen Paaren die gleichen Rechte zu geben. Aber was, mag man denken, heißt dann noch "besonders"? Doch das ist ganz einfach: Besonders heißt besser schützen als solche Paare, die nicht bereit sind, jene Aufgaben und Pflichten zu übernehmen, zu denen sich Eheleute bereit erklären. Aufgaben und Pflichten gegenüber dem Partner und gegenüber gemeinsamen Kindern - leiblichen wie adoptieren.

Das lässt sich sogar mit der Geschichte des Artikels 6 belegen, wie Mathias Hongim "Verfassungsblog" erläutert: Die Schöpfer dieses Artikels dachten nicht an die gleichgeschlechtliche Ehe; an die dachte damals so gut wie niemand. Sondern sie dachten an heterosexuelle Paare ohne Trauschein, also an die wilde Ehe oder, wie man damals sagte, ans "Konkubinat". Das war auch vernünftig - und ist es noch.

Denn wo sich Menschen füreinander verantwortlich machen, sogar rechtlich verantwortlich machen, entlasten sie den Staat. Und menschliche Nähe ist allemal besser als jede noch so nahe gelegene Behörde (die eingreifen muss, wenn mitmenschliche Hilfe ausbleibt). Daher tut der Staat gut daran, Menschen besonders zu schützen, die Verantwortung füreinander übernehmen. Aber das hat nichts mit dem Geschlecht dieser Menschen zu tun. Heute wissen wir zudem, dass Männer- und Frauenpaare Kinder genauso gut aufziehen können wie heterosexuelle Paare.

Weder unzulässig noch ungewöhnlich

Aber verbietet es das Grundgesetz nicht immerhin, gleichgeschlechtliche Lebensbündnisse "Ehe" zu nennen? Nein. Auch wenn es derzeit wohl noch immer so ist, dass dieser Begriff im Grundgesetz nur die Ehe zwischen Mann und Frau bezeichnet, steht es dem Gesetzgeber frei, auch die Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen so zu nennen.

Es gibt also auch kein begriffliches Abstandsgebot. Lediglich heißt dann "Ehe" im Sinne des Grundgesetzes etwas weniger als Ehe im Sinne des - zum Beispiel - Bürgerlichen Gesetzbuches. Aber das ist weder unzulässig noch ungewöhnlich. Im Gegenteil: Ganz oft heißt ein Begriff im Grundgesetz nicht exakt dasselbe wie in den einfachen Gesetzen. Etwa ist ein befangener Richter natürlich weiterhin ein Richter im Sinne des Deutschen Richtergesetzes - aber keiner mehr im Sinne des Artikels 92 Grundgesetz. Sogar innerhalb des Grundgesetzes kann ein und derselbe Begriff in dem einen Artikel eine (etwas) andere Bedeutung haben als in einem anderen. Auch dafür ist das Wort "Richter" ein Beispiel. Das lässt sich gar nicht ganz vermeiden, und Juristen kennen das und kommen damit zurecht.

Mit Blick auf die Ehe wird es jetzt Zeit, dass auch die konservative Minderheit der Deutschen damit zurechtkommt. Und aufhört, das Grundgesetz zu beschwören - um ein Privileg zu verteidigen, das weder die Vernunft noch der christliche Glaube gutheißen können.