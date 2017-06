Zitate der Parteien "Ehe für alle ist Selbstverständlichkeit"

Gerade noch war die Forderung nach der gleichgeschlechtlichen Ehe ein zentrales Wahlkampfthema. Grüne, FDP und Linke knüpften ihre Unterschrift unter einen Koalitionsvertrag an deren Einführung - und setzten so die Union unter Druck.

Doch nach Angela Merkels Kehrtwende in der Frage könnte die Ehe für alle bei der Bundestagswahl im Herbst schon längst beschlossen sein: Noch am Freitag soll im Bundestag darüber abgestimmt werden. Lesen Sie in der Zitate-Galerie, wie die Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten dazu stehen.