Eierskandal SPD kritisiert Landwirtschaftsminister Schmidt

Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang: Landwirtschaftsminister Christian Schmidt wird wegen seines Vorgehens im Fipronil-Skandal vom eigenen Koalitionspartner angegriffen. SPD-Fraktionsvize Ute Vogt unterstellte dem CSU-Politiker handwerkliche Fehler. Der zuständige Minister hatte sich am Donnerstagabend erstmals zu dem Skandal geäußert.

"Bundesminister Schmidt muss endlich seiner Pflicht als Minister für den gesundheitlichen Verbraucherschutz nachkommen und darf die Information der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht allein den Ländern, den Verbraucherschutzorganisationen und den nachgeordneten Behörden seines Ministeriums überlassen", sagte Vogt dem SPIEGEL.

Konkret monieren Vogt und die SPD-Ernährungsexpertin Elvira Drobinski-Weiß, dass Schmidts Ministerium es den Verbrauchern zu schwer mache, die von dem Skandal betroffenen Eier zu identifizieren. "Wieso kann man die Stempelnummern der betroffenen Betriebe bis heute nicht auf der Website des Bundesministeriums abrufen, sondern muss sich zu den genannten Organisationen durchklicken, um zu erfahren, ob eine Eierpackung verseuchte Eier enthält oder nicht?", fragen die SPD-Politikerinnen.

Insgesamt 180 Betriebe aus dem Ausland hatten ein Anti-Läusemittel eingesetzt, dem das für Nahrungsmittel verbotene Fipronil beigemischt worden war. Die entsprechend belasteten Eier sind nach aktuellem Sachstand in zwölf Bundesländern im Umlauf. Die Schwerpunkte lägen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ein Ursprung des Skandals sind belastete Eier aus den Niederlanden, die auch in Deutschland in den Handel gelangten - darunter Bio-Eier. Vorerst nicht betroffen waren laut Minister Schmidt Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Aus Sicht der SPD-Politikerinnen Vogt und Drobinski-Weiß zeigt der Eierskandal, "wie fehleranfällig unsere Lebensmittelproduktion ist." Sie fordern: "Verbraucher müssen deshalb die Möglichkeit haben, die Inhaltsstoffe von Nudeln, Backwaren oder anderen Lebensmitteln zurückzuverfolgen." Die technischen Möglichkeiten dazu seien "vorhanden, bislang war die Union jedoch nicht bereit dazu, sie auch verbindlich vorzuschreiben. Die Quittung bekommen die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt".

Grüne kritisieren Schmidt ebenfalls

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf Schmidt vor, es könne nicht sein, dass der Minister "tagelang in der Versenkung verschwindet, während die Verbraucher verunsichert sind". Der Skandalsei "kein Skandal der Biohaltung", betonte Göring-Eckardt in der "Passauer Neuen Presse". Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) fordert auch Konsequenzen beim Bund. Das Insektizid Fipronil müsse in das bundesweite Rückstandsmonitoring für Lebensmittelkontrollen aufgenommen werden. "Wir haben schon Anfang der Woche dazu aufgefordert, Fipronil aufzunehmen, und dass alle Bundesländer und Landkreise regelmäßig eine Zahl von Stichproben machen sollen von Eiern, die im Verkauf sind", sagte Meyer. Das sollte nicht nur für Eier aus den Niederlanden gelten, sondern auch für Eier aus Deutschland.

Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd kündigte an, den Verkauf von frischen Eiern vorläufig einzustellen. Dies sei eine "reine Vorsichtsmaßnahme", es könne weiter von keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung ausgegangen werden, hieß es in der Mitteilung.

Von sofort an dürften nur noch Eier an Aldi geliefert werden, für die ein Nachweis vorliege, dass sie negativ auf fipronilhaltiges Anti-Läusemittel getestet seien. Die Unternehmen teilten mit, das Vorgehen werde möglicherweise dazu führen, dass es zu Engpässen bei der Versorgung mit Eiern kommt.

Die Unternehmensgruppen begründeten ihr Vorgehen den Angaben zufolge damit, dass sie "Klarheit und Transparenz" bei ihren Kunden herstellen wollten. Schon seit Anfang der Woche beziehe Aldi keine Eier mehr aus gesperrten niederländischen Betrieben. Zudem seien in den vergangenen Tagen in einzelnen Regionen Freiland-, Bodenhaltungs- und Bio-Eier vorsorglich aus dem Verkauf genommen worden, wie es weiter hieß.

Nach Angaben des Bundesinstitut für Risikobewertung gibt es vorerst keine Befunde für einen möglicherweise gesundheitsschädlichen Gehalt an Fipronil pro Kilogramm Ei. Bisher vorliegende Daten lägen "um einen Faktor zehn unterhalb" des kritischen Werts, ab dem von einer Gefährdung für Erwachsene wie Kinder auszugehen sei. Dieser Wert gelte sowohl für lose Eier als auch für verarbeitete Produkte.