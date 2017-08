Prominente Parteiwechsler Heute hier, morgen dort

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind nicht an Aufträge und Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen - so steht es im Grundgesetz, Artikel 38. Darauf beriefen sich vor allem in der Anfangszeit der Bundesrepublik viele Parlamentarier - in der ersten Legislaturperiode des Bundestags wechselten 53 Abgeordnete von einer Fraktion in die andere, in der zweiten waren es noch 40. Heute kommt das auf Bundes- wie auf Landesebene seltener vor, ein Parteiwechsel kann aber nach wie vor große Auswirkungen haben. Siehe: der Fall Elke Twesten.

Die 54-jährige Politikerin saß für die Grünen im niedersächsischen Landtag, entschloss sich aber wenige Monate vor der nächsten Wahl, zur CDU zu wechseln - auch aus karrieretaktischen Gründen, wie sie später selbst sagte. Mit ihrer Ankündigung am Freitag stürzte sie die Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) völlig unerwartet in eine Krise. Durch den Übertritt verliert die rot-grüne Koalition ihre Ein-Stimmen-Mehrheit. Weil sprach sich in der Folge für Neuwahlen aus, einen Rücktritt lehnt er ab.

Twesten ist nach ihrem Schritt vor allem aus den Reihen der SPD scharf angegangen worden; ihr wird nun "Verrat am Wählerwillen" und "verletzte Eitelkeit" vorgeworfen. Dabei hat sie prominente Vorbilder: Der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann etwa trat aus Protest gegen den Wiederbewaffnungskurs von Konrad Adenauer 1952 aus der CDU aus und schloss sich später der SPD an.

DPA Gustav Heinemann, erster sozialdemokratischer Bundespräsident Deutschlands

Auch Otto Schily wechselte: Der Mitbegründer der Grünen trat 1989 zu den Sozialdemokraten über. Dafür verließ der ehemalige Parteivorsitzende Oskar Lafontaine die SPD, um später die Linke mitzugründen. Jürgen Möllemann kam erst 1970 zur FDP - davor war er jahrelang Mitglied der CDU.

Auch aus den vergangenen Jahren gibt es Beispiele für aufsehenerregende Übertritte. Eine Auswahl: