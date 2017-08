Wechsel von den Grünen zur CDU in Niedersachsen Wer ist Elke Twesten?

Die rot-grüne Koalition in Niedersachsen verliert ihre Mehrheit im Landtag - weil die Abgeordnete Elke Twesten ihren Austritt aus der Grünen-Fraktion verkündet hat und zur CDU wechseln will. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach sich am Nachmittag für möglichst rasche Neuwahlen aus.

Elke Twesten aus dem Kreis Rotenburg/Wümme sitzt seit 2008 im niedersächsischen Landtag. Sie zog damals als Neuntplatzierte der Grünen-Landesliste in das Parlament ein. Dort war sie für ihre Partei bislang für Frauenpolitik zuständig. Vor ihrer politischen Laufbahn im Landtag arbeitete die dreifache Mutter in verschiedenen Bereichen der Zollverwaltung in Hamburg. Bevor sie auf Landesebene für die Grünen aktiv wurde, engagierte sie sich für die Grünen in der Gemeinde Scheeßel. 2006 wurde sie Kreistagsabgeordnete. Twesten ist seit 20 Jahren Mitglied der Grünen.

Im Frühjahr musste die 54-Jährige eine empfindliche Niederlage einstecken: Nicht sie wurde zur Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis Rotenburg gewählt, sondern Birgit Brennecke. Diesen Umstand nannte sie nun auch als Begründung für den Parteiwechsel.

Damals gab es Unmut darüber, dass Twesten mit Blick auf die Landtagswahl Anfang 2018 eine schwarz-grüne Koalition nicht ausschließen wollte. "Wir erreichen nichts in der Opposition", erklärte Twesten laut "Kreiszeitung" bei einer Wahlversammlung der Grünen in Gyhum-Sick. Es gehe darum, Schnittstellen auszuloten, die es auch mit der CDU gebe.

Twesten war im Kreisverband schon nach der Kommunalwahl im vergangenen Herbst vorgeworfen worden, zu sehr die Nähe der CDU zu suchen. Damals hatte sie sich offen für Schwarz-Grün im Rotenburger Kreistag gezeigt. Das sei die Chance auf eine "zeitgemäße Koalition".

In einem Interview sprach die Grünen-Politikerin über Verwerfungen in ihrem Verband: "Der persönliche Einsatz in vielen Gremien, in den Wahlkämpfen - das alles war einigen wohl irgendwann 'unheimlich' und nicht mehr 'grün' genug", sagte sie Anfang Juni. Gewählte Funktionsträger seien diskreditiert und ausgegrenzt worden. Die damalige Wahl Brenneckes bezeichnete Twesten "ganz eindeutig" als Wahl gegen sich.