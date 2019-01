Streit um Europawahl-Liste Und wieder fällt ein CDU-Veteran durch

Es gibt nicht viele deutsche Europaabgeordnete, die man im Deutschland einigermaßen kennt - Elmar Brok, der Mann mit dem Walroßschnauzer, ist einer von ihnen. Kein Deutscher sitzt länger im Europaparlament als der CDU-Mann aus Gütersloh, keiner hatte im Lauf seiner Karriere prominentere Ämter, vom Chef des Auswärtigen Ausschusses bis zum Brexit-Beauftragten in diesen Tagen. Und keiner erklärt den Bürgern in Fernsehtalkshows öfter die oft unergründlichen Entscheidungswege der EU.

Am Montagabend jedoch hat der Landesvorstand der CDU in Nordrhein-Westfalen Broks Karriere womöglich endgültig beendet.

Der 72-Jährige fiel bei der Aufstellung der Landesliste für die Europawahl Ende Mai durch. Statt seiner rangiert nun der einem breiteren Publikum völlig unbekannte NRW-Landtagsabgeordnete Stefan Berger auf dem ursprünglich für Brok vorgesehenen Listenplatz.

Der Vorgang zeichnet nicht nur ein maues Bild der Führungsqualitäten von CDU-Landeschef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der energisch für Brok geworben hatte. Er legt zudem einmal mehr die Zerstrittenheit des Führungszirkels der NRW-CDU offen, immerhin der mitgliederstärkste Landesverband der Christdemokraten.

Auch für Angela Merkel ist Broks Absturz kein gutes Zeichen: Sowohl Laschet wie Brok zählen zu ihren Unterstützern, doch dies zählt in einer CDU, in der die Autorität der Kanzlerin schwindet, offenbar immer weniger.

Der Erneuerungsprozess der CDU geht somit auf allen Ebenen voran: So verlor gegen den Willen der Kanzlerin bereits im September ihr Vertrauter Volker Kauder den Fraktionsvorsitz im Bundestag an Ralph Brinkhaus. Im Dezember musste dann Merkel ihren Parteivorsitz an Annegret Kramp-Karrenbauer abgeben.

Elmar Brok, das muss man wissen, ist mehr als ein normaler Europaparlamentarier. Der Mann mit dem engen Draht zu Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat schon so manche deutsche Beamtenkarriere in Brüssel befördert.

Brok war ein enger Verbündeter von Helmut Kohl, kam aber stets auch mit Angela Merkel klar. Unumstritten war er freilich nie, vor allem, weil er in alten Zeiten jahrelang das heute undenkbare Kunststück fertiggebracht hatte, als Europaparlamentarier gleichzeitig die Repräsentanz von Bertelsmann in Brüssel zu leiten.

Der Startschuss für die Provinzposse mit dem prominenten Opfer fiel, als CDU-Landeschef Laschet dem altgedienten Brok einen Gefallen tun wollte. Denn der Kreis der acht mächtigen NRW-Bezirksvorsitzenden hatte Brok am Montagvormittag noch auf Platz 6 der Wahlliste verortet. Dies wird, am Rande, auch als Niederlage für einen Unionsfraktionschef Brinkhaus gewertet. Denn der hätte als Bezirksvorsitzender in Ostwestfalen-Lippe "seinen Mann" Brok auf einen besseren Listenplatz heben müssen, heißt es in der NRW-CDU.

Hintergrund ist, dass die NRW-CDU mit ihren acht Bezirksverbänden bislang immer recht sicher sein konnte, auch acht Parlamentarier nach Brüssel zu schicken. Doch angesichts der derzeitigen Umfragewerte ist dieses kommode Ergebnis "einer pro Bezirk" bei der Wahl im Mai alles andere als sicher.

Entsprechend heftig wird nun hinter den Kulissen gerungen.

Landeschef Laschet sah sich berufen, Brok im geschäftsführenden NRW-CDU-Vorstand ein bisschen Rückenwind zu verschaffen und platzierte ihn als Nummer 4. Doch Oliver Wittke, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Bezirksvorsitzender im Ruhrgebiet, drohte, Brok dort mit seinem Kandidaten anzugreifen.

Brok verzichtete in Folge und ging zurück auf Platz 6 der Liste, so wie es die Bezirksvorsitzenden ursprünglich vorgesehen hatten. Ein Platz, der für den Einzug ins Europaparlament eigentlich noch immer ausreichen müsste.

Doch setzte sich dann in einer Kampfkandidatur Stefan Berger mit 20 gegen 17 Stimmen gegen Brok durch. Der europapolitisch bislang wenig bekannte Landtagsabgeordnete wurde ebenfalls von einem mächtigen CDU-Mann protegiert, nämlich vom Bezirksvorsitzenden Niederrhein, Günter Krings, der auch Parlamentarischer Staatssekretär bei Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist.

Brok hätte nun auf Platz 8 kandidieren können, auf dem Berger zuvor vorgesehen war, doch Platz acht ist in diesen Tagen eben nicht sicher und Brok ist nach Jahrzehnten in der Europapolitik keiner, der sich mit einem aussichtslosen Listenplatz zufriedengibt.

Zudem drohte auch hier nun erneut eine Kampfabstimmung. Denn NRW-Innenminister Herbert Reul, aus gemeinsamen Brüsseler Abgeordnetentagen ebenfalls kein Freund Broks, brachte nun als Bezirksvorsitzender Bergisches Land seinen Mann in Stellung.

Das Ergebnis der CDU-Kabale: Brok steht nun überhaupt nicht auf der Liste. Ein Paukenschlag. Endgültig beschlossen wird die Liste Ende Januar auf der Landesvertreterversammlung. Theoretisch könnte Brok da seinen Hut erneut ins Rennen werfen. Doch ob die Delegierten das komplizierte Listenwerk nochmal aufdröseln wollen, ist offen.

Noch gibt Brok sich nicht geschlagen. "Ich behalte mir vor, ob ich auf der Landesdelegiertenversammlung kandidiere", sagt er. "Das muss jetzt mit allen gründlich überlegt werden."