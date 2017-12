Engagement für Europa Emmanuel Macron erhält Aachener Karlspreis

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wird für seine besonderen Verdienste um Europa mit dem Karlspreis 2018 ausgezeichnet. Das teilten die Stadt Aachen und das Karlspreis-Direktorium mit.

Mit dem renommierten Preis werden seit 1950 Persönlichkeiten und Institutionen geehrt, die sich um die europäische Einigung verdient gemacht haben. Nach der Entscheidung Großbritanniens, aus der Europäischen Union auszutreten, ehrte das Direktorium im vergangenen Jahr den britischen Publizisten, Historiker und entschiedenen EU-Befürworter Timothy Garton Ash.

2016 war der Preis an Papst Franziskus gegangen, 2015 erhielt Martin Schulz die Medaille, damals noch in seiner Funktion als EU-Parlamentspräsident. Auch Wolfgang Schäuble, die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker haben die Auszeichnung schon erhalten. Die Preisverleihung für Macron soll wie üblich in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres in Aachen stattfinden.