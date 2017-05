Deutsch-französische Beziehungen Gabriel will rasche Reformen für Macron 

Am Sonntag wurde Emmanuel Macron in sein Amt eingeführt, fuhr über die Champs-Élysées und winkte der Menge zu. Nun geht es für den französischen Präsident bereits zu Kanzlerin Angela Merkel in Berlin, seiner wichtigsten Partnerin in der Europäischen Union.

Der Antrittsbesuch des mit 39 Jahre bislang jüngsten Präsidenten in der Geschichte Frankreichs wird begleitet von einer zentralen Frage, die einen Dissens in der Großen Koalition in Berlin offenlegt: Wie weit soll das wirtschaftlich starke Deutschland dem angeschlagenen Nachbarn bei Reformen in Europa entgegenkommen? In der SPD befürchten sie, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf eine Strategie des Abwartens setzt, wie es heute auch in einer Analyse in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" beschrieben wird. Merkel warte ab, "mit welchen 'Vorstellungen und Wünschen' Macron in Berlin erscheint", so das Blatt.

Merkels Koalitionspartner SPD hingegen hält das für den falschen Ansatz und will raschere Ergebnisse. "Wir brauchen sehr schnell konkrete Vorschläge für konkrete Vereinbarungen", sagte Außenminister Sigmar Gabriel am Montag dem SPIEGEL.

Gabriel will mehr Tempo, Union bremst

Der SPD-Politiker wandte sich damit gegen Bestrebungen der Union, erst die Bundestagswahlen am 24. September abzuwarten, bevor Deutschland und Frankreich sich über die Zukunft der Europäischen Union (EU) Gedanken machen.

Dass die Unionsseite keine schnellen europäischen Reformen anstrebt, geht aus einem Gespräch hervor, das der SPIEGEL mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble führte. "Wenn wir Europa stärker machen wollen, muss jedes Land zunächst einmal dafür sorgen, dass es selbst stärker wird", so Schäuble. Das gelte für Italien und Frankreich, aber auch für Deutschland. "Und anschließend müssen wir in Europa darüber reden, wie wir die Gemeinschaft verbessern können, das ist die richtige Reihenfolge", skizzierte der CDU-Politiker seine Vorstellungen eines Zeitplans.

Außenminister Gabriel hingegen will mehr Tempo. Er hatte bereits vergangene Woche ein Papier mit dem Titel "Élysée 2.0" vorgelegt. Darin fordert der SPD-Politiker ein baldiges Treffen des deutsch-französischen Ministerrats. Spätestens nach den französischen Parlamentswahlen im Juni "sollte unverzüglich ein deutsch-französischer Ministerrat erste Schritte besprechen".

Es sei falsch, so der deutsche Außenminister, "wenn einige in Deutschland nun erst einmal durchdeklinieren, was alles nicht gehen wird, weil es nicht mit ihren liebgewonnenen finanz- und wirtschaftspolitischen Ideologien vereinbar erscheint". Die deutsche Botschaft müsse lauten: "Einen besseren Zeitpunkt für eine Gemeinschaftsinitiative von Deutschland und Frankreich gibt es nicht."

Gabriel unterstützt Macrons Bestrebungen

Gabriel fordert in dem Papier auch "eine Fortschreibung des Elysée-Vertrages": "Sobald Emmanuel Macron und sein Team im Amt seien, sollten wir Schritt für Schritt eine deutsch-französische Agenda für Europa entwickeln." Macron hat im Wahlkampf eine Reform der Eurozone ins Spiel gebracht, unter anderem mit einem eigenen europäischen Finanzminister und einem eigenen Budget, das die Parlamentarier der Eurozone kontrollieren sollen.

Gabriel hat Macron in diesem Punkt ausdrücklich Unterstützung zugesagt. In seinem Papier schreibt der deutsche Außenminister, "jeder erfolgreiche Währungsraum der Welt verfügt über einen gemeinsamen Haushalt, der parlamentarisch kontrolliert wird, über einen Finanzminister sowie gemeinsame Standards bei sozialer Absicherung und Besteuerung."

Auch neue Personalien wurden bekannt. So hat der Präsident den derzeitigen Botschafter seines Landes in Berlin zu seinem diplomatischen Berater ernannt, hieß es aus seinem Umfeld. Der 61-jährige Philippe Etienne, wie Macron Absolvent der Elitekaderschmiede ENA, war vor seinem Deutschland-Posten zwischen 2009 und 2014 ständiger Vertreter Frankreichs bei der Europäischen Union in Brüssel. Die Personalentscheidung zeigt die Bedeutung, die Macron den französisch-deutschen Beziehungen beimisst.

Generaldirektor im Elysée-Palast wird der 44-jährige Alexis Kohler, der Macron in dessen Zeit als Wirtschaftsminister (2014 bis 2016) unter Präsident François Hollande als Kabinettsdirektor diente. Davor war Kohler stellvertretender Direktor des Kabinetts von Finanzminister Pierre Moscovici.

Der parteiunabhängige Macron hatte die Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag mit einer Zweidrittelmehrheit gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen. Er plant eine sozialliberale Reformpolitik in Frankreich und will die EU und die Eurozone vertiefen.