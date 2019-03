Enteignungsdebatte in Berlin Baut auf diese Stadt

Jedes Mal, wenn die Hausverwaltung schreibt, öffne ich den Brief mit leicht nervösem Schaudern. Ist es jetzt so weit? Wird der Investmentfonds, der unser Haus vor ein paar Jahren gekauft hat, jetzt tun, was wir schon lange befürchten: Modernisieren und die Miete erhöhen? Müssen wir raus?

Und wenn ja, wohin dann? Vor ein paar Jahren habe ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Menschenauflauf beobachtet, der so groß war, als hätte dort ein neuer Club eröffnet, in dem spontan die Beatles zu einem Wiedervereinigungskonzert auftreten. Tatsächlich handelte es sich um eine Wohnungsbesichtigung. Heute sehe ich solche Menschenansammlungen nicht mehr. Es werden in unserem Kiez keine Wohnungen mehr frei, die besichtigt werden könnten. Wer eine hat, bleibt drin, solange es irgendwie geht.

Die Eltern zahlen, die Alten verschwinden

Es gibt kein größeres Thema in Berlin als den Immobilienmarkt. Egal, mit wem man spricht: Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Jeder hat Probleme und Sorgen.

Die Sorgen sind dabei recht unterschiedlich. Kommt ganz darauf an, mit wem man redet. Mit dem Bekannten aus der Schweiz zum Beispiel. Der ist vor ein paar Jahren hergezogen und es gefällt ihm so gut, dass er jetzt eine Eigentumswohnung sucht, beziehungsweise: zwei. Die Eltern zahlen eine für den Sohn, eine weitere wollen sie vermieten. Ob wir nicht einen Tipp hätten, wo er kaufen soll? Ähm, gerade nicht.

Oder mit dem alten Kreuzberger Kumpel. Ehemaliger Hausbesetzer, hat 35 Jahre lang in einer 150-Quadratmeter-Altbauwohnung gelebt, mit Stuck und Ofenheizung, für eine Monatsmiete, mit der man heute kaum noch eine Woche lang im Hostel nebenan in einem Mehrbettzimmer übernachten könnte. Nach jahrelangem Ringen mit dem neuen Hauseigentümer ist er jetzt ausgezogen, gegen eine gute Abfindung, in ein kleines Apartment einige Straßen weiter, das er sich mit seiner Partnerin schon gekauft hatte, als das noch möglich war für Menschen, die keine betuchten Eltern haben. Ist viele Jahre her.

Die Hälfte für die Miete

Schon klar: Existenzielle Sorgen sind das nicht. Und auch wir könnten uns wohl eine höhere Miete leisten, wenn es sein müsste. Nein, größer sind die Sorgen der Menschen, die nicht darüber reden. Oder mit denen ich nicht mehr reden kann, weil sie längst verschwunden sind aus unserem Viertel.

Die alte Nachbarin, deren Mann in der Wohnung unter uns geboren ist, und die sich nach seinem Tod die Miete nicht mehr leisten konnte: Unbekannt verzogen. Die Frau mit dem Hund, erkennbar wenig Geld, die auf der Straße immer so freundlich gegrüßt hat: Seit Monaten nicht mehr gesehen. Die alte Dame, die in der Bäckerei jeden Morgen ein süßes Teilchen mit Kleingeld bezahlt hat: Weg. Und die Bäckerei: Ausgezogen. Ist jetzt ein Café drin, das fünfte in unserer Straße.

Deutschlandweit müssen Geringverdiener mit weniger als 1300 Euro Haushaltseinkommen fast die Hälfte davon für ihre Kaltmiete und die Nebenkosten ausgeben. In Berlin dürfte die Belastung noch höher sein.

Berlin braucht mehr bezahlbare Wohnungen, das ist sicher. Eine Möglichkeit dafür wäre die sogenannte Verdichtung, also höher und enger zu bauen, und beispielsweise Baulücken zu schließen und auf bestehende Mietshäuser noch Stockwerke aufzusetzen. Eine andere Möglichkeit wäre, bisher leere Flächen zu bebauen. Aber das ist nicht leicht durchsetzbar: Am Rand des Tempelhofer Feldes, des ehemaligen Flughafengeländes, sollten einmal 4.700 Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen. Im Mai 2014 stimmten die Berliner in einem Volksentscheid dagegen. Der Regierende Bürgermeister will es zwar nochmal versuchen, aber bis auf Weiteres kann man dort ungestört auf seinen Inline Skatern spazieren fahren. Über Nacht zu Zelten ist allerdings nicht erlaubt. Schade für die Wohnungssuchenden.

17-fache Wertsteigerung und Mieterhöhung

Ein besonders krasses Beispiel für die Berliner Preisexplosion sind die Mietshäuser, die der damals rot-rote Berliner Senat vor 15 Jahren an die "Deutsche Wohnen" verkauft hat: 50.000 Wohnungen für 405 Millionen Euro, nur etwa 8.000 Euro pro Wohnung. Heute stehen diese Immobilien mit einem Wert von etwa 7 Milliarden Euro in den Büchern. Die "Deutsche Wohnen" muss ihre Aktionäre mit Rendite befriedigen, dazu dienen ihr Mietsteigerungen. Um diese durchsetzen zu können, hat sie auch schon versucht, den Berliner Mietspiegel vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof juristisch außer Kraft zu setzen.

Gegen die "Deutsche Wohnen" und andere Großeigentümer mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin richtet sich nun eine Initiative für ein neues Volksbegehren: Die "Deutsche Wohnen" und weitere Immobilienriesen sollen enteignet werden, beziehungsweise "vergesellschaftet" nach Artikel 15 des Grundgesetzes. Die Verfassung besagt, dass "Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel" gegen Entschädigung "in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden" können.

Artikel 15 kam bisher noch niemals zur Anwendung, deshalb ist es unsicher, ob eine solche Vergesellschaftung tatsächlich vor Gericht Bestand hätte. Auch gibt es unterschiedliche Schätzungen über die Kosten: Die Enteignungsinitiative geht von höchstens 13,7 Milliarden Euro für 200.000 Wohnungen aus, die Stadtverwaltung schätzt bis zu 40 Milliarden. Wie die Stadt dafür die Schuldenbremse umgehen könnte, ist unklar. Klar ist allerdings, dass durch diese Vergesellschaftung keine einzige neue Wohnung entstehen würde.

Im Video: Mieter gegen Deutsche Wohnen

Ab April sollen Unterschriften gesammelt werden, um das Volksbegehren auf den Weg zu bringen. Die werden zusammenkommen, kein Zweifel. Die Berliner IHK-Präsidentin Beatrice Kramm gibt sich in einem Gastbeitrag für die "Berliner Zeitung" zwar gewiss: "Bislang hat noch niemand gegen den Markt gewonnen." Aber da wäre ich mir nicht so sicher. Schaut auf diese Stadt.

Nur eins würde ich gerne wissen: Wie viele derjenigen, die jetzt für die Enteignung stimmen wollen, haben damals eigentlich gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes gestimmt?