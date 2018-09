Erdogan-Besuch in Deutschland Minister Scholz und Altmaier nehmen an Staatsbankett teil

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird nicht da sein, mehrere Oppositionspolitiker hatten aus Protest ebenfalls abgesagt. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wollen hingegen am Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitagabend in Berlin teilnehmen. Das haben Sprecher ihrer Ministerien bestätigt.

Üblicherweise nehme Merkel an solchen Veranstaltungen nicht teil, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Stattdessen wolle die Kanzlerin Erdogan am Freitag und Samstag zu zwei Gesprächen treffen.

Erdogan kommt von Donnerstag bis Samstag nach Deutschland. Er möchte dabei einen "Neubeginn" der Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei einläuten, die sich wegen der Verhaftung deutscher Staatsbürger in der Türkei zuletzt deutlich verschlechtert hatten. Zu dem Staatsbesuch gehören anders als bei Arbeitsbesuchen ein Empfang mit militärischen Ehren und ein Staatsbankett.

Auf die Ankündigungen des türkischen Präsidenten, er wolle das deutsch-türkische Verhältnis wieder so spannungslos wie in früheren Zeiten gestalten, reagierte die Bundesregierung zurückhaltend. Seibert sagte, bei den Gesprächen werde es "Punkte großer Gemeinsamkeit geben (...), und es wird Themen geben, die schwieriger sind und bei denen Meinungsverschiedenheiten noch ausgeräumt werden müssen". Auch die sollten angesprochen werden.

Teilnehmen will auch der Oppositionspolitiker und frühere Grünen-Chef Cem Özdemir. Zwar stehe für ihn außer Frage, dass Erdogan ein solches Staatsbankett nicht verdient habe, sagte Özdemir dem "Tagesspiegel". Mit seiner Teilnahme erhoffe er sich aber, ein Signal sowohl in die Türkei als auch in die deutsch-türkische Gemeinschaft zu senden, das klarmache: "Die Opposition in Deutschland gehört zur Politik dieses Landes dazu, wir sind ein fester und notwendiger Bestandteil unserer Demokratie."

Abgesagt hatte unter anderem FDP-Chef Christian Lindner. Er wolle nicht "Teil von Erdogan-Propaganda" sein. Auch die Grünenchefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie die Grünenfraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter haben abgesagt.