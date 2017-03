Attacken aus Ankara Bundesregierung weist Erdogans Nazi-Vergleich als "absurd" zurück

Nach dem Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich noch nicht öffentlich zu Wort gemeldet. Regierungssprecher Steffen Seibert aber erklärte ausdrücklich im Namen Merkels und der gesamten Bundesregierung: "Eine Gleichsetzung der Politik des demokratischen Deutschlands mit der des Nationalsozialismus weisen wir entschieden zurück." NS-Vergleiche seien "immer absurd und deplaziert", denn sie führten zu einer Verharmlosung der Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus.

Die EU werde prüfen müssen, ob die Zahlungen an die Türkei für einen EU-Beitritt ihren Zweck erfüllten, fügte Seibert hinzu. Wie es mit den sogenannten Heranführungsmitteln weitergehe, sei aber eine europäische Entscheidung.

Erdogan hatte am Wochenende die Absagen für Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland als Nazi-Methoden bezeichnet. Mehrere Auftritte waren von Kommunen vor allem aus Sicherheitsgründen untersagt worden.

Seibert betonte, dass die Bundesregierung nicht vorhabe, Werbeauftritte für die geplante Verfassungsreform Erdogans von sich aus zu unterbinden. "Die Bundesregierung arbeitet nicht an irgendwelchen Einreiseverboten", sagte er. Die Auftritte müssten aber "innerhalb des Rechts und innerhalb der Gesetze" stattfinden und offen angekündigt werden.

Die Bundesregierung habe in den vergangenen Monaten immer wieder ihre große Sorgen über die Beschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit und den Umgang mit Journalisten ausgedrückt. "Hinzu gekommen ist die Sorge um unseren Landsmann Deniz Yücel", sagte Seibert. Der "Welt"-Korrespondent sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Bundesregierung erwarte, dass Yücel möglichst bald seine Freiheit wiedererlange.

"Über all diese Meinungsverschiedenheiten müssen wir unter Partnern die Auseinandersetzung führen", sagte Seibert. Rede- und Versammlungsfreiheit gälten in Deutschland selbstverständlich auch für türkischstämmige Bürger. Auftritte türkischer Regierungsmitglieder seien innerhalb von Recht und Gesetz möglich. Deutschland und die Türkei müssten über ihre Differenzen reden. Er appellierte: "Lassen Sie uns einen kühlen Kopf bewahren."

Eine Ankündigung für einen Wahlkampfbesuch Erdogans liegt der Bundesregierung weiterhin nicht vor. Der türkische Präsident hatte am Wochenende gesagt, dass er nach Deutschland kommen könne, wenn er wolle. Dazu sagte Seibert, es sei "natürlich die Sache der zuständigen Behörden, wie es mit der Sicherheit und Ordnung im öffentlich Raum bestellt ist".