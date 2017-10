Erste Jamaika-Sondierungen "Es gab auch Aktionen des Lächelns"

Sie haben sich offenbar wirklich Mühe gegeben. Das ist der Satz, mit dem man wohl zusammen fassen kann, was in ihren offiziellen Statements zwei Generalsekretäre (CDU und CSU), eine Generalsekretärin (FDP) sowie ein Bundesgeschäftsführer (Grüne) und am Rande Parteichefs, Bundesminister und andere Teilnehmer der ersten Jamaika-Sondierungsrunde von den zwei Premierentreffen zu berichten hatten.

Nein, das ist nicht viel.

Andererseits ist das angesichts der Herausforderung doch ein ganz ordentlicher Beginn für diese Sondierung, an deren Ende Koalitionsverhandlungen und schließlich die Bildung einer Bundesregierung aus vier Parteien stehen könnte - eine sogenannte Jamaika-Koalition. Ein Hauch von Südsee liegt gewissermaßen schon über dem Regierungsviertel.

Vier Parteien zumal, von denen selbst die beiden Unions-Schwestern so miteinander fremdeln, wie es seit den Zeiten von Helmut Kohl und Franz-Josef Strauß nicht der Fall war - angeführt von den Vorsitzenden Angela Merkel und Horst Seehofer, die auch schon sicherer im Sattel saßen. Alles andere als ideale Voraussetzungen also für das Zustandebringen eines Bündnisses mit FDP und Grünen.

Aber was ist schon ideal nach dem Ergebnis der Bundestagswahl vor dreieinhalb Wochen? "Es gab auch Aktionen des Lächelns", sagt CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Mittwoch. Na immerhin. Die SPD will nach ihrem Katastrophen-Ergebnis unbedingt in die Opposition, die AfD sitzt mit 12,6 Prozent im Parlament und kann es kaum erwarten, dass die etablierten Parteien an der Regierungsbildung scheitern. Neuwahlen? Dann doch lieber Jamaika.

Tag eins also - geschafft. Erst sondieren zwei Handvoll Unionsvertreter in der Parlamentarischen Gesellschaft, vis-a-vis vom Reichstag gelegen, mit FDP-Gesandten, dann mit einer kleinen Grünen-Delegation. Dazu gibt es Kürbissuppe, Frikadellen und Blechkuchen.

DPA Jamaika-Sondierer Merkel, Altmaier, Göring-Eckardt, Özdemir

Ein paar herzige Bilder werden auch produziert, beispielsweise zeigen sich CDU-Chefin Merkel und ihr Kanzleramtschef Peter Altmaier mit den Grünen-Spitzenleuten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft. Wie gesagt: Man bemüht sich wirklich um gute Stimmung.

Am Donnerstag treffen sich nochmal die Verhandler von FDP und Grünen separat, tags darauf geht es in die erste gemeinsame Sondierungsrunde aller vier Parteien. Und so weiter und so weiter. Kanzlerin Merkel rechnet alleine mit wochenlangen Sondierungen. "Ich hoffe für Sie, dass das Wetter schön bleibt", sagt CSU-Mann Scheuer zu den wartenden Journalisten.

Dass man sich zusammenraufen muss, ist allen klar - dass es funktionieren könnte, scheint nach diesem ersten Tag immerhin erkennbar zu sein. Bayerns Ministerpräsident Seehofer hat am Vorabend den Grünen sogar seine Aufwartung in deren Parteizentrale gemacht. Ein CSU-Chef bei der einstigen Öko-Protestpartei: ein historisches Novum. Aber nur so kann es funktionieren. Wenn alle sich aufeinander zubewegen, ideologisch abrüsten.

Es wird ein langer Weg nach Jamaika - aber ein bisschen Strecke haben sie wohl schon zurückgelegt. Offenbar wurde an der einen oder anderen Stelle auch schon inhaltlich diskutiert, teilweise sehr grundsätzlich, wie Seehofer berichtet, beispielsweise über Europa oder Migration.

Das sind zwei Themen, bei denen es besonders schwer werden dürfte, zueinander zu kommen. Anders gesagt: Hier werden Kompromisse richtig weh tun. Eine echte Obergrenze für Flüchtlinge, zentrale Forderung der CSU, konnte sie nicht einmal als gemeinsame Position mit der CDU durchsetzen, die Obergrenze light dürfte wiederum für die Grünen und selbst die FDP nicht zu akzeptieren sein. Die Liberalen wiederum wollen in der Euro-Politik deutlich weniger Integration als die anderen potentiellen Partner.

"Wir kennen, was schwer ist, was besonders schwer ist und leichter ist", sagt CSU-Chef Seehofer nach der ersten Runde. Aber das Identifizieren dieser Kategorien ist wohl noch die leichteste Übung. Das Erarbeiten gemeinsamer Positionen, die am Ende in einem Koalitionsvertrag stehen müssen, erscheint beim Blick auf die vielen Differenzen beinahe unmöglich.

Und dass mitten in die Sondierungsgespräche die Nachricht ploppt, dass Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich - als Konsequenz aus dem miserablen CDU-Ergebnis bei der Bundestagswahl - im Dezember seine Ämter als Regierungschef und Landesparteivorsitzender niederlegen wird, macht die Sache auch nicht leichter. Die parteiinternen Gegner von Seehofer und Merkel in CSU und CDU dürften sich dadurch gestärkt sehen.

Aber wie sagte FDP-Chef Christian Lindner in seinem berühmt gewordenen Clip aus einstigen Jung-Unternehmerzeiten: "Probleme sind dornige Chancen." Das könnte das Jamaika-Motto werden.

Die Dornen müssen sie allerdings entfernt bekommen, damit es am Ende funktioniert.