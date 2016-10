Was ist vor diesem Hintergrund die bessere Strategie: Sich wegducken, Syrien ignorieren und noch bestehende Sanktionen sogar lockern? Oder klarzumachen, dass Kriegsverbrechen Folgen haben und dabei gleichzeitig das Angebot zum Dialog offen halten, heißt: die Hand in Richtung Putin immer ausgestreckt lassen?

Seit Jahren testet Putin Grenzen. Er lotet aus, wie weit er gegen den Westen gehen kann. So wie russische Militärjets immer wieder kurzzeitig den Luftraum europäischer Staaten verletzen, um die Reaktionen der Überrumpelten abzuchecken, so geht auch Putin auf geopolitischer Bühne vor.

Anders gesagt: Putin muss wissen, woran er ist. Es muss klar sein, dass sein Handeln Folgen hat und auch, welche Folgen es hat. Der Westen muss in diesem Sinne für Russland berechenbar sein. Nur so kann man auf Putins überraschende Schachzüge - Krim, Ost-Ukraine, Syrien - reagieren: mit transparenter Konsequenz.

Klar, der Westen wird Russland in Syrien nicht stoppen können, solange USA und EU nicht selbst bereit sind, das Vakuum zu füllen und massiv militärisch in diesen Konflikt einzugreifen - was sie nicht tun sollten. Aber auf lange Sicht können Sanktionen den Unterschied machen, weil sie Putins Kosten erhöhen. Sie schmälern in Kombination mit den fallenden Energiepreisen zum Beispiel sein Kriegsbudget. Darum muss es jetzt - neben der humanitären Hilfe für die Opfer von Putin und Assad - vorrangig gehen.

Die Bilder aus Aleppo sind schrecklich. Niemand, der zu Empathie fähig ist, wird sich ihnen entziehen können. Sie wecken den Impuls, sofort etwas tun zu wollen gegen das Grauen. Aber Empörung allein ist kein guter politischer Ratgeber: Sie macht Sinn, wenn man bereit ist, den ganzen Preis zu zahlen, um das Morden zu beenden. Konkret hieße das, westliche Truppen zur Befriedung des Landes einzusetzen, mit allen Konsequenzen, fremden und eigenen Toten und Verwundeten.

Für die nahe Zukunft sieht es nicht danach aus, als würde in Washington, in London, Paris und in Berlin diese Option ins Auge gefasst. In den USA herrscht Wahlkampf, in Frankreich steht er bevor, in Großbritannien regiert eine durch den Brexit beanspruchte Regierung, in Deutschland ist ein Bundeswehreinsatz der Bevölkerung nicht zu vermitteln. Allein das Beispiel Irak wirkt abschreckend genug.

Einmal mehr wird nach dem Surrogat gegriffen: Neue Strafmaßnahmen gegen Moskau sollen her. In Berlin tut sich eine schwarz-grüne Achse auf, fordern Parlamentarier von CDU und Grünen neue Sanktionen. Abgesehen davon, dass sich das leichter sagt, wenn man nicht unmittelbare Regierungsverantwortung trägt, steht dem auch das Kräfteverhältnis in der Großen Koalition entgegen:

Außenminister Frank-Walter Steinmeier lehnt neue Sanktionen ab, weil er mit Moskau eine Waffenruhe in Syrien sucht und sich nebenbei seine SPD als "Friedenspartei" für den Wahlkampf aufstellt. Kanzlerin Angela Merkel zeigt zwar "Verständnis", dass über "alle Optionen" nachgedacht wird, legt ihren Fokus aber ebenfalls auf die Befriedung der Lage in Syrien. Kurzum: Die CDU-Vorsitzende klingt nicht besonders entschlossen, wenn es um neue Sanktionen geht, noch weniger ist es die CSU. Selbst wenn man sie in Berlin wollte, müsste sie die EU einstimmig beschließen. Realistisch? Kaum. Bereits die Verlängerung der Sanktionen wegen der Ukraine-Krise war umstritten.

Die andauernden EU-Strafmaßnahmen verpuffen ohnehin: Russlands Präsident Wladimir Putin ist bereit, den Preis zu zahlen, den sie an der einen oder anderen Stelle seiner Wirtschaft verursachen. Der Westen sollte sich daher eingestehen: Einmal mehr täuschen Sanktionen entschlossene Politik nur vor, sie ersetzen sie aber letztlich nicht.

So würde es auch im Falle Syriens sein. Durch Sanktionen gegen Moskau wird kein einziger Luftangriff syrischer und russischer Maschinen verhindert. Wer das Land befrieden will, muss mit Putin (und damit indirekt mit Assad) reden. Auch wenn das manchem schwer fällt und die Bilder aus Aleppo und anderen Orten nicht zu ertragen sind.

Severin Weiland