Nach Juncker-Grundsatzrede Auch de Maizière bremst Europa-Euphorie

Die Bundesregierung ist offenbar bemüht, die von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seiner Grundsatzrede geschürte Europa-Euphorie zu bremsen.

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte, er sehe derzeit keine Chance auf rasche Aufnahme von EU-Staaten wie Rumänien und Bulgarien in die Schengen-Zone ohne Grenzkontrollen. Er teile zwar die Vision von Juncker, "aber ehrlich gesagt, ist es noch ein ziemlich langer Weg".

Juncker hatte am Mittwoch in einer Grundsatzrede angemahnt, alle EU-Staaten in das Abkommen von Schengen von 1985 aufzunehmen, mit dem die ständigen Grenzkontrollen zwischen den beteiligten Staaten abgeschafft wurden. Von den derzeit 28 EU-Staaten sind Großbritannien, Irland, Zypern sowie die relativ neuen Mitglieder Bulgarien, Rumänien und Kroatien außen vor.

Ähnlich defensiv wie de Maizière hatte zuvor Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf Junckers Wunsch reagiert, die europäische Währungsunion und damit den Euro-Raum auf alle Mitgliedsstaaten mit Ausnahme Großbritanniens und Dänemarks auszuweiten. So steht es in den gültigen EU-Verträgen.

Schäuble sagte, man habe die Erfahrung gemacht, "dass Länder erst in der Lage sein müssen, auch mit einer stabilen, harten Währung, über die sie selber nicht mehr durch Abwertung entscheiden können, wirtschaftlich auszukommen".

Wenn der Beitritt zur Eurozone zu früh erfolge, "hat man Probleme", sagte er mit Blick auf Griechenland. Die Regierung in Athen hatte die Bedingungen zum Beitritt zur Gemeinschaftswährung nur durch geschönte Statistiken erfüllen können.

