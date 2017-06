Währungsunion Gabriel und Schäuble streiten über Zukunft des Euro

Eigentlich wollte die Bundesregierung mit einem gemeinsamen Papier auf die Vorschläge antworten, die die EU-Kommission am vergangenen Mittwoch zur Zukunft der Währungsunion vorgestellt hat. Unter dem Titel "German Input Paper on the Strengthening of the Economic and Monetary Union" wollte das größte Land der EU seine Ideen für eine besser integrierte Euro-Zone in Brüssel präsentieren. Doch vertrauliche Regierungsunterlagen, die dem SPIEGEL vorliegen, zeigen: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Text einigen. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

So verlangte das Finanzministerium den Dokumenten zufolge, "Strukturreformen und Haushaltskonsolidierung" in Schuldenstaaten wie Griechenland oder Portugal zur "notwendigen Vorbedingung für eine weitere Integration" zu machen. Außerdem forderte Schäuble eine "Brandmauer" für die EU-Kommission. Es müsse verhindert werden, dass deren Aufgabe als Hüterin der Verträge "dadurch gefährdet wird, dass die Kommission eine zunehmend politische Rolle übernimmt". Überdies müssten "neue dauerhafte Haushaltstransfer-Mechanismen" zwischen den Mitgliedstaaten "ausgeschlossen werden".

Das Auswärtige Amt plädierte hingegen für mehr Flexibilität gegenüber Staaten, die Reformen umsetzen. Das Außenministerium schlug unter anderem vor, im Stabilitäts- und Wachstumspakt eine "goldene Regel" einzuführen, die "unter bestimmten Voraussetzungen Zukunftsinvestitionen durch staatliche Kreditaufnahme ermöglichen".

Gabriel warf Schäuble intern vor, einseitig auf Haushaltsdisziplin zu setzen und die soziale Dimension Europas zu vernachlässigen. "Ich begrüße ausdrücklich, dass die Kommission in ihrem Papier zur Währungsunion den Blick weit über den Tellerrand der Tagespolitik und der Finanztechnik hinausrichtet", schrieb Gabriel. "Das sollten wir auch tun. Die Politik der roten Linien muss ein Ende haben."

Die neuen Vorschläge der EU-Kommission sehen unter anderem vor, die Euro-Gruppe, das informelle Gremium der Eurofinanzminister, deutlich aufzuwerten. Zudem ist angedacht, dass der zuständige EU-Kommissar hauptamtlicher Euro-Gruppenchef werden und langfristig an der Spitze eines neuen Schatzamtes stehen könnte.

Die Kommission schlägt auch vor, gemeinsame Anleihen nach Vorbild der U. S. Treasury Bonds aufzulegen.