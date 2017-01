EU-Parlament Kleiner Präsident für Europas große Not

Die Worte von Donald Trump lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Der künftige US-Präsident hält nicht viel von der EU und lässt das auch jeden wissen. Dass es zumindest im Westen Europas seit Gründung der EU keinen Krieg gab, dass die Gemeinschaft ihren Bürgern zu nie gekanntem Wohlstand verholfen hat, alles egal - die EU verhinderte angeblich, dass Trump auf seinem Anwesen in Irland bauen konnte, wie er wollte, mit "Umweltschutztricks", wie der President-elect in der "Bild" meckerte. Seitdem ist die EU offenbar unten durch beim künftigen starken Mann im Weißen Haus.

Umso wichtiger ist, wer heute in ein zugegeben etwas weniger bedeutsames Präsidentenamt gewählt wird. In bis zu vier Wahlgängen wollen die Abgeordneten in Straßburg bestimmen, wer Martin Schulz als Präsident des Europäischen Parlaments nachfolgt. Nach allem, was man weiß, könnte die Sache eng werden, doch eines lässt sich schon recht sicher sagen: Ausgerechnet jetzt, da der EU-Parlamentspräsident als starke europäische Stimme für Vernunft und Liberalität nötig wäre, wird die Institution geschwächt aus der Wahl herausgehen.

Große Fragen? Lieber mal raushalten

Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten, Antonio Tajani und Gianni Pittella, haben bereits klar gemacht, dass sie keinesfalls Präsidenten wie Schulz sein wollen und sich aus den großen Fragen lieber raushalten. Unterschriften setzen, Zeremonien leiten, beim Cocktail bella figura machen, so stellen sich die beiden Italiener ihren Job künftig vor. Hans-Gert Pöttering lässt grüßen. Vor allem eine Wahl Tajanis sähe aus wie ein vorweggenommener Kniefall vor dem künftigen Herrscher im Weißen Haus. Ausgerechnet in der Woche von Trumps Vereidigung würden die Europäer einen Mann zu ihrem Parlamentspräsidenten wählen, der sein Geschäft bei Italiens ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gelernt hat, bei jenem Mann also, der Politik schon als Show-Geschäft begriff, als Trump noch mit Immobilien Geld machte.

Sicher, der scheidende Parlamentspräsident Martin Schulz hat oft arg zugespitzt und mit seiner Kritik an den jeweiligen Machthabern in Israel, Polen und der Türkei kein Blatt vor den Mund genommen. Und natürlich stimmt der Vorwurf, dass es ihm bei seiner Dauerpräsenz in "Tagesschau", "heute journal" und SPIEGEL mindestens so sehr um sich selbst ging wie ums Profil des Parlaments. Dennoch hat Schulz Recht, wenn er sagt, das Haus mit seinen 751 Mitgliedern sei immer nur so stark wie der Mann an der Spitze.

Das gilt insbesondere jetzt, da es auf die Stimme von Europas oberstem Parlamentarier besonders ankommen könnte. Angela Merkel, Francois Hollande und vor allem manche Staats- und Regierungschefs im Osten der EU werden erstmal sehen müssen, wie sie mit Trump klar kommen. Im Zweifel sind sie genötigt, mit dem zum Präsidenten avancierten Immobilienunternehmer zu dealen, sei es um ihre Autobauer zu schützen oder die Grenze ihrer Länder zu Russland. Der EU-Parlamentspräsident dagegen ist frei von solchen Zwängen, er kann Trump gelassen und bestimmt, ja, entgegen treten. Der EU-Parlamentspräsident braucht kein Geschäft mit dem Autoren von "The Art of the Deal", dafür aber spricht er im besten Fall für einen Großteil der 500 Millionen Europäer.

Europa zusammenhalten, Trump entgegentreten

Anlässe dafür wird es genug geben. Ungarns Premier Viktor Orban oder der mächtige Mann in Polen, Jaroslaw Kaczynski, werden sich bei ihrem Feldzug gegen Medienvielfalt und unabhängige Gerichte künftig auf den mächtigen Verbündeten in Washington berufen. In einer Zeit, in der Europas Rechte - offenbar unter dem Applaus Trumps - dazu rüstet, die EU zu zerschlagen und Marine Le Pen im Falle ihres Wahlsieges den Abschied Frankreichs nach dem Vorbild des Brexit einleiten will, wäre es umso wichtiger, eine Person an der Spitze des Straßburger Parlaments zu haben, die bei allen Defiziten der EU höflich aber bestimmt die europäischen Werte betont.

Die Ironie daran ist, dass viele Europäer diese Werte in den vergangenen Jahrzehnten erst von den USA lernen mussten und sie Amerikas Attraktivität einst zu einem nicht geringen Maße begründeten: Kompromiss-Suche bei Streit, Gleichberechtigung, Schutz von Minderheiten, eine gewisse Gelassenheit und im besten Fall Neugier Fremden gegenüber.

Es ist ein Jammer, dass der Parlamentsspitzenjob nun wohl in die Hände eines Mannes gelangt, der mit solchen Herausforderungen nichts anzufangen weiß.