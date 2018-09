Europawahl Beer soll FDP-Spitzenkandidatin werden

Der FDP-Bundesvorstand will in seiner Sitzung am Montag Generalsekretärin Nicola Beer zur Spitzenkandidatin für die Europawahl im Frühjahr 2019 nominieren. Das berichtet die "Rheinische Post". Mit der Nominierung der 48-Jährigen wolle Parteichef Christian Lindner das pro-europäische Profil stärken, meldet das Blatt unter Berufung auf Parteikreise.

Beer ist seit 2013 Generalsekretärin der FDP und war zuvor Kultusministerin und Europa-Staatssekretärin in Hessen. Als ihre politischen Schwerpunkte nennt sie unter anderem Bildung, Europa und Digitalisierung. Die FDP strebt zur Europawahl im Mai kommenden Jahres eine Zusammenarbeit mit der Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, En Marche, an.

Anfang August hatte sich Lindner mit Vertretern von En Marche in Paris getroffen und danach Gemeinsamkeiten betont. Beide Parteien wollten die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und wirtschaftliche Unterschiede schneller überwinden, wird Lindner zitiert. Ob es eine gemeinsame Spitzenkandidatur aller europäischen Liberalen Parteien gibt, ist demnach noch offen.