Europawahl CDU und CSU stellen Entwurf für gemeinsames Programm fertig

Mit dem CSU-Europapolitiker Manfred Weber haben die Unionsparteien einen gemeinsamen Spitzenkandidaten für die Europawahl im Mai - da scheint ein gemeinsames Wahlprogramm folgerichtig.

Den Entwurf dafür haben die Generalsekretäre Markus Blume (CSU) und Paul Ziemiak (CDU) nach SPIEGEL-Informationen nun am Sonntag fertiggestellt. Beschlossen werden soll es bereits am kommenden Montag in einer gemeinsamen Sitzung der Vorstände der Unionsparteien.

Weber ist auch Spitzenkandidat der bürgerlichen EVP-Fraktion im Europaparlament. Er gilt als Anwärter auf den Posten des EU-Kommissionschefs und würde damit Nachfolger des Luxemburgers Jean-Claude Juncker, der die Kommission seit 2014 leitet.