Europäische Volkspartei Kramp-Karrenbauer will Mitgliedschaft von Orbán-Partei aussetzen

Im Streit zwischen der Europäischen Volkspartei (EVP) und Ungarns Regierungschef Viktor Orbán entscheiden Europas Konservative in Kürze über die Zukunft der rechtskonservativen Fidesz-Partei.

Wahrscheinlich sind sowohl ein Ausschluss als auch eine vorübergehende Aussetzung der Mitgliedschaft in der EVP. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich vor Beginn der Beratung für letztere Variante ausgesprochen.

"Solange Fidesz das Vertrauen nicht vollständig wiederherstellt, kann es nicht bei einer normalen Vollmitgliedschaft bleiben", sagte Kramp-Karrenbauer der Nachrichtenagentur Reuters. "Ein satzungsmäßiges Einfrieren der Mitgliedschaft und der damit verbundenen Rechte, wie von Manfred Weber angedacht, wäre ein gangbarer Weg."

Kramp-Karrenbauer äußerte sich kurz vor der Sitzung des Vorstands der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP, der in Brüssel heute über einen Ausschluss von Fidesz entscheiden will. Hintergrund sind antieuropäische und antisemitische Äußerungen und Plakatkampagnen von Fidesz. Der CSU-Politiker Weber ist Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl im Mai. Er hatte Anfang März drei Bedingungen gestellt: einen Stopp der antieuropäischen Plakatkampagne, eine Entschuldigung bei den anderen EVP-Mitgliedsparteien und den Verbleib der Zentraleuropäischen Universität (CEU) in Budapest zu sichern.

Erstes Einlenken erkennbar

Kramp-Karrenbauer erkannte an, dass es "erste anerkennenswerte Schritte" gebe, die zeigten, dass ein weiterer Dialog mit Fidesz sinnvoll sei. "Sie reichen allerdings nicht aus, um die auch bei mir nach wie vor bestehenden Zweifel, ob die Fidesz das Verständnis für die gemeinsamen Werte der EVP teilt und auf dieser Grundlage eine zukünftige vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist, bisher vollkommen auszuräumen", fügte sie hinzu.

Orbán hatte für Beleidigungen von EVP-Politikern als "nützliche Idioten" um Entschuldigung gebeten und die umstrittene Plakataktion beendet. "Die Arbeitsbedingungen der Central European University sind jedoch noch nicht im notwendigem Maße wiederhergestellt", sagte Kramp-Karrenbauer zu einer weiteren Forderung Webers