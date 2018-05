Ex-Generalbundesanwalt Harald Range ist tot

Der ehemalige Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Harald Range ist am Mittwochabend gestorben. Das bestätigte das Bundesjustizministerium. Nach Angaben der "Bild" war Range in einem Café zusammengebrochen und an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Er wurde 70 Jahre alt.

Justizministerin Katarina Barley zeigte sich betroffen angesichts der Todesmeldung. "Meine Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Kindern. Ihnen möchte ich mein tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken", teilte sie mit.

Vor etwa zwei Jahren hatte Range mit Ermittlungen gegen Netzpolitik.org für Schlagzeilen gesorgt. Ausgangspunkt der Affäre waren Berichte des Blogs über Pläne des Verfassungsschutzes, Online-Netzwerke stärker zu überwachen. Dazu stellten die Journalisten vertrauliche Unterlagen ins Netz. Der Verfassungsschutz erstattete daraufhin Anzeige. Range leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats gegen Netzpolitik.org ein, woraufhin eine Debatte über Pressefreiheit entbrannte.

Die Bundesregierung ging damals deutlich auf Distanz zu Range. Der Streit zwischen dem damaligen Justizminister Heiko Maas führte schließlich zum vorzeitigen Ruhestand Ranges. "Ich habe Generalbundesanwalt Range mitgeteilt, dass mein Vertrauen in seine Amtsführung nachhaltig gestört ist", sagte Maas damals zur Begründung. Range beklagte daraufhin einen "unerträglichen Eingriff" der Politik in die Unabhängigkeit der Justiz.