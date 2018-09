Weihnachtsmarkt-Anschlag Hinterbliebene werfen Maaßen Falschinformation vor

Hinterbliebene der Breitscheidplatz-Opfer werfen dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) vor, in Zusammenhang mit einem V-Mann im Umfeld des Attentäters Anis Amri nicht die Wahrheit gesagt zu haben.

"Es ist offensichtlich, dass frühere Aussagen gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit revidiert werden müssen", heißt es in einem Schreiben der Angehörigen der deutschen Todesopfer, das dem SPIEGEL vorliegt. "Wir fordern Verfassungsschutzchef Maaßen auf, sich kurzfristig und umfänglich öffentlich dazu zu erklären, in welchem Umfang das Bundesamt für Verfassungsschutz in Zusammenhang mit Anis Amri aktiv gewesen ist."

Nach dem Anschlag im Dezember 2016 in Berlin, bei dem der tunesische Islamist zwölf Menschen ermordete, hatte die Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion geantwortet: "Im Umfeld des Amri wurden keine V-Leute des BfV eingesetzt." Inzwischen ist bekannt geworden, dass der Verfassungsschutz eine Quelle in einer radikalen Berliner Moschee hatte, die Amri regelmäßig besuchte. Wie nahe er dem Terroristen kam, will die Opposition im Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz-Anschlag aufklären.

DPA Breitscheidplatz in Berlin

In dem Schreiben der Hinterbliebenen heißt es, es sei "unerträglich, wie sich die Aufklärung um den Terroranschlag hinzieht und sich über Jahre zu einem Drama entwickelt, dessen Ende nicht abzusehen ist". Nach Informationen des SPIEGEL hat die Bundeskanzlerin für Anfang Oktober die Überlebenden des Anschlags und die Hinterbliebenen der Todesopfer zu einem zweiten Treffen eingeladen.

Zum ersten Jahrestag des Anschlags hatte Merkel die Betroffenen erstmals empfangen und versprochen: Die Regierung werde alles "Menschenmögliche tun, nicht nur die Sicherheit zu gewährleisten, sondern den Menschen, deren Leben zerstört oder deren Leben getroffen wurde, auch die Möglichkeit zu geben, möglichst gut wieder in das Leben hineinzukommen".