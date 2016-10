Politische Reaktionen auf Albakrs Suizid "Mehrfach zu versagen, ist eine Pleite"

Der Fall klingt unglaublich: Ein Mann entwickelt, nach allem, was man weiß, einen perfiden Todesplan. Er hortet Spezialsprengstoff in einer Wohnung in Chemnitz, will offenbar einen Flughafen angreifen, möglichst viele Menschen ermorden - auch sich selbst. Das eigene Leben ist ihm offenbar weniger wert als die Mission.

Doch als der potenzielle Selbstmordattentäter Jaber Albakr in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht wird, fällen Psychologen und Sicherheitskräfte ihr Urteil: "keine akute Suizidgefährdung". Albakr kommt in eine normale Zelle. Zwei Tage später hängt der Syrer, T-Shirt-Fetzen um den Hals, am Türgitter. Der Mann, der womöglich viel zu Terrorplänen in Deutschland hätte sagen können, ist tot.

Es ist eine denkwürdige Pressekonferenz, die die Behörden am Donnerstag veranstalten. Natürlich gibt es jede Menge Fragen. Wie konnte all das passieren? Wurden Signale ignoriert? Falsche Entscheidungen getroffen? JVA-Chef Rolf Jacob sagt, alles sei nach Vorschrift gelaufen. Justizminister Sebastian Gemkow sieht für einen Rücktritt "keine Veranlassung".

Wer ist denn nun schuld? Und kann all das wirklich folgenlos bleiben? Bundespolitisch sind die Reaktionen recht eindeutig.

Kurz nach der Pressekonferenz in Dresden meldet sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu Wort. Die Ermittlungen seien durch Albakrs Selbstmord erschwert worden, sagt der CDU-Politiker in Luxemburg. "Das ist natürlich auch ein Rückschlag für die Aufklärung gegebenenfalls weiterer Tatbeteiligter, Hintermänner, Netzwerke und Ähnliches."

Das ist noch vorsichtig formuliert. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann wird da schon deutlicher: "Ich bin fassungslos über die fortgesetzten Pannen in Sachsen", teilt der Politiker mit. "Das ist eine beispiellose Aneinanderreihung von Polizei- und Justizversagen. Es fehlt in Sachsen offensichtlich jede Voraussetzung für eine professionelle Terrorbekämpfung."

Ähnlich äußert sich Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt: "Einmal zu versagen, ist eine Panne", sagt sie. "Mehrfach zu versagen, ist eine Pleite. Und wenn es immer wieder passiert, dann muss man darüber nachdenken, ob es sich hier um institutionelles Versagen handelt."

Haben die Behörden in Sachsen ein strukturelles Problem?

Videochronik zum Fall Albakr:

Video SPIEGEL ONLINE

Ministerpräsident Stanislaw Tillich, CDU, wehrt sich gegen die Vorwürfe. "Die pauschale Kritik an der sächsischen Justiz, ohne die Vorgänge genau zu kennen, weise ich entschieden zurück", erklärt er. "Es braucht eine genaue Analyse des Vorgangs, um dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen."

Doch damit ist es mit den gegenseitigen Schuldzuweisungen nicht vorbei. Selbst Tillichs Stellvertreter, der SPD-Politiker Martin Dulig, greift die Behörden direkt an. "Es ist offensichtlich zu einer Reihe von Fehleinschätzungen sowohl über die Bedeutung, als auch den Zustand des Gefangenen gekommen", sagt er. Es könne nicht sein, dass ein unter Terrorverdacht stehender Mann wie ein "Kleinkrimineller" behandelt werde.

"Der aktuell wohl brisanteste Gefangene der Bundesrepublik stand unter Verdacht, einen Sprengstoffanschlag zu planen und damit nicht nur sein eigenes, sondern das Leben vieler unschuldiger Menschen zu opfern", so Dulig weiter. "Schon damit hatte sich die Frage nach möglicher Suizidgefahr des Gefangenen geklärt."

Die Opposition fordert Justizminister Gemkow zum Rücktritt auf - und beantragt eine Sondersitzung im Landtag. Am Dienstag sollen der Innenausschuss und der Verfassungs- und Rechtsausschuss zusammenkommen und über die Vorfälle beraten.