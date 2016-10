Fall Albakr Sachsens Justizminister räumt Reformbedarf ein

Sachsen Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) hat nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Jaber Albakr Versäumnisse im Justizvollzug des Landes eingeräumt. "Wir alle müssen im Umgang mit islamistischen Strafgefangenen dazulernen. Offensichtlich reichen unsere herkömmlichen Instrumente und Erfahrungen zur sicheren Unterbringung von Gefangenen nicht aus", sagte er der "Bild am Sonntag".

Es könne sein, dass ein Islamist seinen Selbstmord gezielt plane und umsetzt, allein um den Behörden die Ermittlungen zu erschweren und um dem verhassten westlichen Rechtssystem zu schaden, sagte der Minister. "Auf diesen Fall waren wir in Sachsen nicht ausreichend vorbereitet."

Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, forderte: "In Fällen, die der Generalbundesanwalt übernimmt, müsste sofort eine Taskforce von Spezialisten eingreifen." Auch Burkhard Lischka, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion forderte: "Wir brauchen spezielle Verfahren für Dschihadisten".

Keine Beweise für IS-Verbindung

Für die Annahme, dass Albakr im Auftrag der Terrormiliz "Islamischer Staat" handelte, haben die Ermittlungsbehörden noch keine eindeutigen Beweise gefunden - sie gehen aber weiter davon aus. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", im Fall Albakrs gebe es bisher keine "ausreichenden gerichtsverwertbaren Bezüge zum IS". An seinen Absichten gebe es aber keine Zweifel. Ende August sei Albakr von der Türkei kommend auf dem Flughafen Leipzig gelandet und habe dabei seinen Anschlagsplan bereits "in der Tasche" gehabt, zitierte die Zeitung Ermittler.

Dass es der Syrer auf einen der Berliner Flughäfen abgesehen haben könnte, wurde aus einer Reise Albakrs im September in die Hauptstadt geschlossen. Die Ermittler seien dieser Berlinreise durch Bahnfahrkarten in Albakrs Sachen auf die Spur gekommen.

Die Bundesanwaltschaft geht unterdessen weiter von einem dringenden Tatverdacht gegen den 33 Jahre Syrer Khalil A. aus. Sie wirft ihm Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Khalil A. war Mieter der Wohnung in Chemnitz, in der Albakr eineinhalb Kilogramm hochwirksamen Sprengstoffs lagerte. Er sitzt in Untersuchungshaft.