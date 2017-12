Familiennachzug CSU-Politiker offen "für Ausweitung der Härtefallregelung"

Monatelang hatte CSU-Chef Horst Seehofer mit der Schwesterpartei CDU für diese Position verhandelt: Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus soll ausgesetzt bleiben. Doch nach CDU-Vize Armin Laschet haben sich nun erstmals auch CSU-Politiker kompromissbereit gezeigt.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann erklärte in der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagausgabe), er sei offen für Härtefallregelungen. Herrmann bekräftigte "das klare Ziel" der Union, den Familiennachzug bei subsidiär geschützten Flüchtlingen über März 2018 hinaus auszusetzen. Mit der geltenden Regelung habe Deutschland nur eine Situation hergestellt, wie sie in den übrigen EU-Ländern ohnehin der Regelfall sei.

Die künftige Bundesregierung müsse diesen Kurs beibehalten. "Stimmt dieser Rahmen, kann man über bestimmte Härtefälle sicherlich reden", sagte Herrmann. Dabei dürfe aber die Obergrenze von 200.000 Zuwanderern jährlich nicht überschritten werden.

"Familienzusammenführung leichter ermöglichen"

Auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer, signalisiert Kompromissbereitschaft: "Für eine Ausweitung der Härtefallregelung bin ich offen, insbesondere um bei besonders tragischen Schicksalen, beispielsweise bei einer schwerwiegenden oder tödlichen Erkrankung, die Familienzusammenführung leichter und schneller zu ermöglichen", sagte Mayer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Herrmann und Mayer klingen damit vor den anstehenden Sondierungsgesprächen mit der SPD ab 7. Januar deutlich offener als die neue CSU-Vize-Chefin Dorothee Bär oder Landesgruppen-Chef Alexander Dobrindt. Bär sagte der "Welt": "Das Aussetzen des Familiennachzugs ist nach wie vor richtig. Dieses Thema eignet sich auch nicht für nachträgliche Weihnachtsgeschenke an einen möglichen Koalitionspartner." Dobrindt verwies dem Blatt zufolge auf den Asyl-Kompromiss von CDU und CSU, den beide Parteien nach der Bundestagswahl ausgearbeitet hatten. "Für die Gespräche mit der SPD gilt unser Regelwerk zur Migration von CDU und CSU."

NRW-Ministerpräsident Laschet hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, in Härtefällen den Nachzug der nächsten Familienangehörigen zuzulassen. Als Basis für eine mögliche Verständigung mit der SPD nannte er dem ARD-Hauptstadtstudio ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts. In dem laut Sender rechtskräftigen Urteil wurde das Auswärtige Amt aufgefordert, einem 16-jährigen, traumatisierten syrischen Flüchtling den Nachzug seiner Eltern und Geschwister zu ermöglichen- obwohl ihm nur der subsidiäre, also eingeschränkte Schutz zuerkannt worden war. Als Begründung nannten die Richter demnach das Kindeswohl.

Bundesminister: Flüchtlingsfamilien im Irak und Syrien zusammenführen

Der Familiennachzug für nicht persönlich verfolgte Flüchtlinge ist bis März 2018 ausgesetzt. Zu ihnen zählen auch Hunderttausende Syrer, die keinen Anspruch auf politisches Asyl haben, weil sie nicht persönlich verfolgt werden. Das Aussetzen des Familiennachzugs für sie hatte unter anderem die Deutsche Bischofskonferenz scharf kritisiert, da die Einheit der Familie eine hohe Bedeutung habe.

Dennoch will auch Mayer wie die übrige CSU grundsätzlich eine weitere Aussetzung des Familiennachzugs. "Wir haben vor zwei Jahren gemeinsam mit der SPD den Familiennachzug zu nur kurzfristig anerkannten Flüchtlingen ohne dauerhaftes Bleiberecht ausgesetzt", sagte er dem RND. Dies sei weiterhin richtig, "zumal wir mittlerweile knapp 300.000 subsidiär Schutzberechtigte in Deutschland haben".

CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller wiederum hatte angesichts des Streits, der als Knackpunkt bei den Sondierungen für eine Regierung aus Union und SPD gilt, eine Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien in Krisenregionen wie Syrien und dem Irak vorgeschlagen. "Es ist möglich, Menschen, die hier subsidiären Schutz genießen, im Irak mit ihren Familien wieder zusammenzuführen", sagte Müller dem RND. "Auch in nicht umkämpften Regionen Syriens muss dies geprüft werden.

