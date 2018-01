Bei SPD-Absage an GroKo FDP-Chef Lindner schließt neue Jamaika-Gespräche aus

Er bleibt bei seiner Entscheidung: FDP-Chef Christian Lindner hat im Falle eines Neins der SPD zu Koalitionsgesprächen mit der Union eine Neuauflage der Jamaika-Gespräche ausgeschlossen. Stattdessen rechnet er mit einer raschen Neuwahl. Denn Kanzlerin Angela Merkel scheue eine Minderheitsregierung.

Erneute Gespräche ergeben laut Lindner keinen Sinn: "Denn die Konstellation hat sich seit November ja nicht verändert", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im November hatte die FDP die Sondierungsgespräche mit Union und Grünen nach vier Wochen abgebrochen.

Am Sonntag stimmen in Bonn 600 Delegierte nun darüber ab, ob das Sondierungsergebnis ausreicht und ihre Partei in förmliche Vertragsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigen soll. Die Zusage der Delegierten gilt als keineswegs sicher: Die SPD-Spitze zittert. Im Fall eines Neins der Delegierten müsste auch Martin Schulz um seine Zukunft als Parteivorsitzender fürchten.

Kurz vor dem Votum zeigte sich der neue SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hingegen optimistisch: "Am Ende wird es grünes Licht für weitere Verhandlungen geben", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Der Norden steht. Wir kämpfen jetzt eher um Ostdeutschland und den Süden."

Nachbesserungen an den Sondierungsergebnissen erteilte Klingbeil eine Absage. Koalitionsverhandlungen ließen aber Raum für andere Themen, die noch nicht behandelt worden seien. Er verwies auf etwa auf die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum und Digitalisierung.