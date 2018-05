FDP-Parteitag Lindner will die "Innovation Nation"

FDP-Chef Christian Lindner hat Kanzlerin Angela Merkel mangelhafte Führung in Europa und bei einer Antwort auf die großen Krisen in Iran und Syrien vorgeworfen. Ihre Regierung sie unbeweglich, bei Innovationen hinke Deutschland hinterher. Bayerns CSU-Regierung und Innenminister Horst Seehofer (CSU) warf er vor, für Wahlkampfzwecke in Bayern die Gesellschaft mit Kreuz- und Islamdebatten zu spalten.

In Bezug auf Merkel und Europa sagte er, es sei "Leadership nötig". Seine erste Bundesparteitagsrede nach dem Wiedereinzug der FDP in den Bundestag eröffnete der Parteichef mit Außenpolitik.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warte seit Monaten auf eine Antwort Deutschlands, um die Integration in Europa zu stärken. Lindner fordert nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran einen EU-Sondergipfel nur zu dem Thema. Der Kontinent müsse "seine Schockstarre überwinden".

In den Beziehungen zu Russland plädierte Lindner für eine Mischung aus Härte und Gesprächsangeboten. "Russland hat seinen Platz im Haus Europa, wenn es sich an die Hausordnung hält", sagte Lindner. Eine Konfrontation mit Russland könne "niemand, der bei klarem Verstand ist, ernsthaft wollen". Brüche des Völkerrechts und Cyberangriffe könnten deshalb aber nicht akzeptiert werden.

Einheit des Westens "nicht in Zweifel" ziehen

Mit Blick auf den internen Dissens um eine schrittweise Aufhebung der Russland-Sanktionen, wie es ein von Parteivize Wolfgang Kubicki unterstützter Antrag vorsieht, betonte Lindner. "Ein Meinungsspektrum macht uns nicht schwach, sondern macht uns stark." Ein bedingungsloser Sanktionsverzicht sie aber der zweite Schritt vor dem ersten.

Im Blick auf die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump sagte Lindner, Fehler im Umgang mit Russland dürfen sich im Verhältnis zu den USA nicht widerholen. In Krisenzeiten müsse man mehr, nicht weniger Kontakt suchen. Die USA sei "in den Unilateralismus zurückgefallen". Die Liberalen hielten aber an Offenheit, Diplomatie, Multilateralismus und freiem Welthandel fest. "Nicht weil wir naiv sind, sondern weil es die Lehre der Geschichte ist", sagte Lindner.

Die Antwort der FDP heiße Europa. Zwar haben Bundeskanzlerin Merkel eine Krise des Multilateralismus konstatiert, aber als es um eine militärische Antwort auf den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien ging, habe sie ungefragt abgesagt. Die Einheit des Westens und Europas dürfe "nicht in Zweifel gezogen werden, um innerhalb Deutschlands beliebt zu werden".

Nein zum Polizeigesetz und zu Kreuzen

Deutschland soll laut dem FDP-Chef "Innovation Nation" werden, sonst würde autonomes Fahren bald im koreanischen Seoul möglich sein, aber nicht in Deutschland. Die Regierung habe 2018 aber das Ziel des Breitbandausbaus gerissen, und so drohe, dass auch "in den Zwanzigerjahren und Dreißigerjahren" keine selbst fahrenden Autos hierzulande geben werde.

Außerdem attackierte Lindner Innenminister Horst Seehofer (CSU) und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Es sei gegen die rechtsstaatliche Neutralität, "wenn in Behörden wieder Kreuze aufgehängt werden". Es geschehe der CSU Recht, dass der geplante "Wahlkampfcoup nach hinten losgegangen" sei.

Es sei schwer, sich mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz und säkularen Bürgern zugleich zu überwerfen, sagte Lindner. Regierungschef Söder hatte Ende April mit einem Kreuz posiert und verfügt, dass es in bayerischen Amtsstuben wieder aufgehängt werden solle.

Lindner kritisierte auch das geplante bayerische Polizeiaufgabengesetz, gegen das am Donnerstag Zehntausende in München demonstriert hatten. Es sieht eine präventive Festnahme vor, wenn die Möglichkeit bestehe, dass ein Verdächtiger zum Gefährder werde. Bayern sei mit dem Gesetz dabei, die "Schwelle vom Rechtsstaat in den Polizeistaat zu überschreiten". Wer die "absolute Macht von Markus Söder" in Bayern fürchte, der müssen "die FDP ins Maximilianeum führen", also in den bayerischen Landtag.