FDP-Chef Lindner "Neue Große Koalition am wahrscheinlichsten"

FDP-Chef Christian Lindner rechnet mit einer Neuauflage der großen Koalition von Union und SPD nach der Bundestagswahl im Herbst. "Die wahrscheinlichste Variante nach der Bundestagswahl ist die nächste Große Koalition", sagte Lindner der "NZZ am Sonntag". "Die für uns wahrscheinlichste Zusammenarbeit wäre nach Lage der Dinge eine mit CDU und CSU, weil es da die größten inhaltlichen Überschneidungen gibt", sagte Lindner.

Ein Bündnis mit der SPD schloss Lindner zwar nicht aus, aber er sagte: "Ich bedaure, dass sich die Sozialdemokraten vom Kurs eines Gerhard Schröder sehr weit entfernt haben und sich damit die Gemeinsamkeiten mit der FDP reduzieren." Der ehemalige Kanzler Schröder hatte mit den Sozialreformen der Agenda 2010 Flexibilisierungen des Arbeitsmarkts in Gang gesetzt. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat dagegen immer wieder Korrekturen einiger Maßnahmen aus der Agenda, unter anderem die längere Bezahlung von Arbeitslosengeld an Ältere, angekündigt.

In dem Interview mit der "NZZ am Sonntag" kritisierte Lindner aber auch die CDU: Deren Wahlprogramm könne "man tatsächlich in den zwei Worten 'Weiter so' zusammenfassen.

In aktuellen Umfragen kommt die FDP auf 8 bis mehr als 10 Prozent. CDU/CSU liegen derzeit zwischen 36,5 und 40 Prozent, während die SPD auf 23 bis 25 Prozent kommt.