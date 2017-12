FDP nach Sondierungsende In Erklärungsnot

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

In diesen Tagen muss Michael Theurer viel erklären. Anhänger und Mitglieder der FDP fragen ihn, warum seine Partei die Gespräche mit Union und Grünen eigentlich abgebrochen hat. Immer wieder höre er den Satz: "Ihr müsst offensiver kommunizieren, warum die Sondierungsgespräche abgebrochen wurden."

Das Präsidiumsmitglied hat sich für solche Fälle mittlerweile gewappnet, wie andere Parteifreunde auch. "Wenn wir ihnen die Papiere aus den Sondierungen mit den vielen offenen Punkten zeigen, wird schnell klar - es ging einfach nicht", sagte er dem SPIEGEL.

Knapp drei Wochen, nachdem Parteichef Christian Lindner das Aus bei den Jamaika-Gesprächen verkündete, sind die Liberalen in einer schwierigen Lage: Einerseits sitzen sie mit 80 Bundestagsabgeordneten komfortabel in der Opposition, andererseits gilt Manchem die Entscheidung Lindners als Flucht aus der Verantwortung.

So ähnlich hatte es nach dem Ende der Sondierungen der einstige FDP-Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen, Gerhard Papke, gesagt: In unübersichtlichen Situationen, die er persönlich nicht kontrollieren könne, ziehe sich Lindner lieber zurück und warte ab. Zwar habe seine Partei in Berlin ernsthaft verhandelt, "aber Lindner nahm den Ausgang, als die Lage zu ungewiss wurde". Das waren harsche Worte eines einstigen Weggefährten.

Beide - Papke und Lindner - zerstritten sich, als es 2014 um einen von Papke anvisierten islamkritischeren Kurs der FDP ging. Papke, aus der aktiven Landespolitik ausgeschieden, legte im Bundestagswahlkampf ein Buch vor, in dem er seine Sicht auf den früheren Mitstreiter wirft. Doch der 56-Jährige bleibt eine Einzelstimme. Lindner hat die FDP weiterhin fest im Griff, es gibt zwar vereinzeltes Murren, aber seine Position bleibt unangefochten. Viele Funktionsträger in der FDP wissen: ohne seinen Turbowahlkampf, auf seine Person zugeschnitten, säßen sie nicht im Bundestag. Es war ein 38-Jähriger, der die FDP vor dem Untergang bewahrte, nachdem sie erstmals in ihrer Geschichte 2013 aus dem Bundestag geflogen war.

AFP CSU-Politiker Dobrindt und Lindner auf dem Arbeitgebertag in Berlin, November 2017

Nicht alles hat Lindner unter Kontrolle

Dennoch, nicht alles lässt sich von Lindner kontrollieren. Jüngst musste er zweimal eingreifen: Zunächst, als seine Generalsekretärin Nicola Beer nach dem Sondierungs-Aus mit Äußerungen zu Jamaika irritierte und noch einmal, als diese Woche ein Interview seines selbstbewussten Parteivize Wolfgang Kubicki in Medien dahingehend interpretiert wurde, als schließe dieser eine Neuauflage der Jamaika-Gespräche nicht aus, sollte auch die Große Koalition nicht zustande kommen. Lindner reagierte rasch: Auf Twitter und im Verlauf desselben Tages mit einer Telefonschalte des Präsidiums. In der - auch mit Kubickis Votum - einstimmig festgehalten wurde, dass die FDP die Jamaika-Sondierungen aufgrund "unzulänglicher inhaltlicher Übereinstimmungen" verlassen und "für diese Wahlperiode" die Oppositionsrolle angenommen habe.

Gleichwohl taucht in dem Präsidiumsbeschluss ein Satz auf, mit dem die FDP das Bild widerlegen will, sich in die oppositionelle Schmollecke zurückgezogen zu haben: "Sollte eine Große Koalition nicht gebildet werden können, würden wir eine etwaige Minderheitsregierung konstruktiv aus dem Parlament begleiten." Es ist eine Botschaft, die der FDP-Chef hervorholt, wenn er - wie jüngst vor der Arbeitergebertagung oder auf dem Bauwirtschaftstag in Berlin - wieder einmal das Ende der Jamaika-Gespräche erklären muss. "Wir würden alle konstruktiven Vorschläge einer Minderheitsregierung unterstützen", sagte er vor Unternehmern aus der Baubranche.

Ins Bild passt, dass die FDP-Bundestagsfraktion jüngst eine zunächst von Lindner angeregte Initiative zurückstellte, mit der der Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus weiterhin eingeschränkt bleiben, es aber für einzelne Fälle eine Härtefallkommission geben soll. Spätestens im März muss eine Entscheidung im Parlament erfolgen. Erst im Januar werde das Thema wieder auf der Tagesordnung stehen, so der FDP-Chef jüngst. Der Familiennachzug war während der Jamaika-Gespräche hochumstritten, vor allem zwischen CSU und Grünen, aber auch Lindner blieb in diesem Punkt hart. Der FDP sei "an einer Mehrheit ohne AfD" gelegen, begründete Lindner die Verschiebung auf kommendes Jahr. Eine Nähe der FDP zu den Rechtspopulisten will er tunlichst vermeiden, auch wenn AfD-Anhänger seinen harten Kurs gutheißen.

ARD-Deutschlandtrend sieht hohe Zustimmung für Lindner bei AfD-Anhängern

DPA Der alte NRW-Landeschef Lindner und der neue Landeschef Stamp auf dem NRW-Parteitag, November 2017

Das "Jamaika-Aus", am Freitag von der Gesellschaft für deutsche Sprache sogar zum "Wort des Jahres 2017" gekrönt, hat Lindner Ansehen gekostet. Im neuesten Deutschlandtrend der ARD rutschte er bei den Zufriedenheitswerten sogar um 17 Prozentpunkte auf 28 Prozent ab, bei FDP-Anhängern fiel er weniger stark, von 90 auf 80 Prozent. Bei AfD-Anhängern hingegen kam seine Absage an Jamaika besonders gut an: Hier stiegen die Zufriedenheitswerte mit Lindner um 25 Prozentpunkte auf 64 Prozent und er liegt in dieser Gruppe sogar vor dem jüngst gewählten AfD-Parteichef Alexander Gauland (58 Prozent).

Hoffen auf die Große Koalition?

Lindner reagierte auf die gesunkenen Werte. Die FDP sei kein Waschmittelproduzent, der auf immer höheren Marktanteil dränge, sagte er jetzt dem "Redaktions-Netzwerk Deutschland". "Wir sind Überzeugungstäter", so der FDP-Chef. Der FDP-Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag, Marco Buschmann, ein enger Vertrauter Lindners, gibt sich gelassen. "In Anbetracht der polarisierenden Kraft der Entscheidung sind Werte von 28 Prozent Zustimmung für Lindner sogar recht ordentlich", sagte er am Freitag dem SPIEGEL.

Auch für den Umstand, dass die FDP als Partei an Zustimmung einbüßt - sie erreicht jetzt neun Prozent im ARD-Deutschlandtrend und im ZDF-Politbarometer acht Prozent (Bundestagswahl 10,7 Prozent) - hat er eine Erklärung. Nach ihrem hervorragenden Wahlergebnis habe es gewisse Zuströme sogenannter 'Bandwagon-Wähler' gegeben, von Menschen, die auf den fahrenden Zug eines gutes Wahlergebnisses oder einer guten Stimmungslage aufsprängen. "Es sind dann auch die ersten, die in einer polarisierten Meinungslage wie zum 'Jamaika-Abbruch' wieder abspringen. Aber unsere Umfragelage sieht derzeit genauso aus wie wenige Tage vor der Bundestagswahl", so Buschmann gegenüber dem SPIEGEL.

Was der Lindner-Vertraute nicht sagt, aber viele in der FDP hoffen: Kommt die Große Koalition am Ende doch noch, dürften sich auch die Umfragen für die Freien Demokraten wieder ändern. Und zwar nach oben.

Zusammengefasst: Die FDP gerät in den Umfragen unter Druck, die Zustimmungswerte für ihren Vorsitzenden Christian Lindner sinken. Sie muss ihren Anhängern erklären, warum sie aus den Jamaika-Verhandlungen ausgestiegen ist - denn obwohl sie in eigener Wahrnehmung gute Gründe dafür hatte, hat sie diese offenbar nicht gut genug kommuniziert.

