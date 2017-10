FDP-Führung Lindner will Kubicki als Bundestagsvize nominieren

FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki soll einer der stellvertretenden Bundestagspräsidenten werden. Parteichef Christian Lindner bestätigte entsprechende Medienberichte auf Twitter. Laut "Bild"-Zeitung will Lindner Kubicki in der Bundestagsfraktion am Freitag vorschlagen. Allerdings müsse über Personalien neu nachgedacht werden, wenn die FDP an einer Regierung beteiligt sein sollte, hieß es laut dem Blatt aus Parteikreisen.

Mehr als drei Wochen nach der Bundestagswahl haben die Sondierungen für eine rechnerisch mögliche Jamaikakoalition aus Union, FDP und Grünen begonnen. Das Bundestagspräsidium soll aber bereits in der konstituierenden Sitzung des Bundestages am 24. Oktober gewählt werden.

Offen ist, ob dabei die FDP auch das Finanzministerium übernehmen kann, das durch den geplanten Wechsel von Wolfgang Schäuble (CDU) in das Amt des Bundestagspräsidenten wohl frei wird.

Diese Meldung stimmt. CL https://t.co/tUsFLTh0zt — Christian Lindner (@c_lindner) 18. Oktober 2017

Lindner hatte gesagt, einen Finanzminister mit CDU-Parteibuch wünsche er sich nicht. In der FDP gibt es seit Längerem Überlegungen, das Amt des Bundesfinanzministeriums mit einer eigenen Person zu besetzen - außer Christian Lindner war auch Parteivize Kubicki im Gespräch.

Mit der von Lindner mitgeteilten Festlegung könnte in dieser Frage bereits eine Vorentscheidung gefallen sein. Sie passt zu den Äußerungen Kubickis im aktuellen SPIEGEL. Dort hatte der FDP-Vize auf die Frage, wer Finanzminister und wer Fraktionschef wird, gesagt: "Die Entscheidung liegt bei Christian Lindner. Wenn er sagt, er will das eine werden, dann erfüllt er mein Herz mit Freude. Ich mache dann das, was übrig bleibt."