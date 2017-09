Millionenschulden der früheren FDP-Fraktion "Verdacht einer unzulässigen Privilegierung"

Nach einem Bericht des SPIEGEL über Millionenschulden der früheren FDP-Bundestagsfraktion regt sich im Parlament Kritik an den ausgebliebenen Zahlungen der Liberalen an eine Versorgungskasse. Bei der SPD sieht man den "Verdacht einer unzulässigen Privilegierung der FDP-Fraktion".

"Es kann nicht sein, dass sich die FDP-Fraktion ihren Verpflichtungen für die Zusatzversorgung ihrer ehemaligen Mitarbeiter entzieht. Wir erwarten, dass die Beitragsschulden in vollem Umfang beglichen werden", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Christine Lambrecht, dem SPIEGEL. "Der Verdacht einer unzulässigen Privilegierung der FDP-Fraktion muss umgehend und vollständig ausgeräumt werden. Dazu muss die RZVK zunächst den kompletten Inhalt der mit der FDP-Fraktion getroffenen Vereinbarung offenlegen."

Hinter der Abkürzung RZVK verbirgt sich die Rheinische Zusatzversorgungskasse, eine Versorgungskasse, bei der FDP-Fraktionsmitarbeiter versichert waren. Der SPIEGEL hatte am Montagvormittag berichtet, dass die frühere FDP-Bundestagsfraktion beim Ausscheiden aus dem Bundestag im Jahr 2013 fällige Ausgleichszahlungen in Höhe von sechs Millionen Euro an die RZVK bis heute nicht beglichen hat. Die Zahlung fiel an, um die Betriebsrente früherer Fraktionsmitarbeiter nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag zu sichern.

Zahlen Union und SPD für FDP mit?

Für Ärger dürfte bei der SPD auch der Umstand sorgen, dass sie wie die Union Fraktionsmitarbeiter ebenfalls bei der RZVK versichert. So wie es jahrzehntelang die FDP-Fraktion getan hatte. Da die Beiträge im umlagefinanzierten Verfahren erhoben werden, könnten aktuell womöglich SPD- und Unionsfraktion mit den Zahlungen für ihre Mitarbeiter auch für Renten früherer FDP-Fraktionsmitarbeiter aufkommen. Denn genau wie im Rentensystem finanzieren die arbeitenden Mitglieder mit ihren Beiträgen die Renten der Ruheständler.

Die RZVK hatte Ende 2013 ein Gutachten erstellt, nachdem die sich auflösende FDP-Fraktion eine Ausgleichszahlung von 5,87 Millionen Euro leisten müsse. Von der Summe ist jedoch bis heute kein Cent geflossen. Stattdessen einigte man sich laut RZVK auf die Stundung der Schulden.

Für die Parlamentarische Geschäftsführerin der Linken, Petra Sitte, klingt das nach "einem fragwürdigen Deal". Sie rechnet nicht damit, dass eine neue FDP-Fraktion die Rechtsnachfolge der Vorgängerfraktion antreten und damit die Schulden übernehmen würde. Der Beitrag für die Betriebsrenten der Mitarbeiter bliebe dann weiter offen. "Hier drängt sich der Verdacht auf, dass die Liquidation der Fraktion auf dem Rücken der ehemals Beschäftigen verschleppt wird", sagte Sitte dem SPIEGEL. Sie will das Thema bei der kommenden Sitzung des Ältestenrates des Bundestags ansprechen.

Lindner: "Keine Auswirkungen auf die Partei"

Für die FDP kommt der Bericht im Wahlkampf zur Unzeit. So betonte Parteichef Christian Lindner am Montagmittag prompt, dass seine Partei und die frühere Fraktion rechtlich von einander getrennt seien. Die Fraktion werde als Folge des 2013 verpassten Wiedereinzugs in den Bundestag liquidiert und erhalte keine Steuergelder. "Das hat für die FDP als Partei, als rechtlich eigenständige Organisation, keine Auswirkungen."

Tatsächlich befindet sich die frühere FDP-Fraktion auch knapp vier Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag immer noch in Auflösung, als "FDP-Fraktion in Liquidation". Grund dafür sind mehrere Rechtsstreitigkeiten. Die Liquidatoren, die 2013 bestellt wurden, kümmern sich um die Abläufe.

Die Bundestagsverwaltung betonte jetzt auf Anfrage, dass bei jenen Liquidatoren die alleine Verantwortung "für Durchführung und Beendigung der Liquidation" liege. Das Parlament prüft, anders als bei bestehenden Fraktionen, das finanzielle Gebahren einer sich in Liquidation befindlichen Fraktion nicht. Die Verwaltung verweist darauf, dass der Bundesrechnungshof zuständig sei.

In einer parallelen Angelegenheit prüft die Bundestagsverwaltung nach SPIEGEL-Informationen allerdings, ob sie wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampffinanzierung im Jahr 2013 Mittel von der damaligen Fraktion zurückverlangt und eine Strafe wegen illegaler Parteienfinanzierung gegen die FDP verhängt. Der Bundesrechnungshof wirft der FDP vor, im Wahlkampf Fraktionsmittel für Parteizwecke missbraucht zu haben.