FDP-Chef Lindner Die One-Man-Show

Christian Lindner im Sportshirt. Christian Lindner mit Schlips. Christian Lindner ohne Schlips. Christian Lindner beim Rasieren. Christian Lindner müde im Auto. Christian Lindner bei einer Besprechung, und, und, und.

86 Sekunden lang Christian Lindner in Schwarz-Weiß, in einem Werbespot für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Unterlegt mit grooviger Musik und kritischen Zitaten von Leserzuschriften, die natürlich einer vorliest: Christian Lindner.

Der Film ist ein hochprofessionelles, amüsantes Kunstprodukt.

Aber im Falle der FDP ist das eigentlich schon lange Realität. Denn Lindner ist das einzig wirklich wahrnehmbare Gesicht der Partei. Seitdem er vor rund vier Jahren Parteichef wurde, betreibt er eine regelrechte One-Man-Show. Notgedrungen. Viele personelle Alternativen gibt es schließlich nicht. Klar, sein Vize Wolfgang Kubicki, Fraktionschef in Schleswig-Holstein, taucht gelegentlich in Talkshows auf, ebenso der Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Aber die anderen? Die Parteivizes Katja Suding und Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder Generalsekretärin Nicola Beer? Mühen sich redlich, werden aber kaum wahrgenommen von den Medien. Die Personaldecke ist dünn bei den Liberalen. Sehr dünn.

Lindner-Werbefilm 2017

Und so wird auch an diesem Freitag auf dem Bundesparteitag alles nach Plan laufen, wenn die Delegierten in Berlin Lindner als Parteichef im Amt bestätigen. 90 Prozent der Stimmen, heißt es intern, dürften wohl drin sein. Lindner ist bereits Spitzenkandidat für die nordrhein-westfälische Landtags- und für die Bundestagswahl. Geschlossenheit ist mehr denn je gefragt, da darf es keine Kratzer geben.

DPA Parteichef Lindner mit Vizes Suding und Kubicki

Der 38-Jährige hat sich ein Ziel gesetzt: Die FDP am 24. September wieder in den Bundestag zurückzubringen, nach vier Jahren außerparlamentarischer Opposition im Bund. Dadurch soll das politisches Überleben der Liberalen gesichert werden. Die Chancen stehen gut - wenn auch nicht so gut wie in manchen Bundesländern (Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen), wo die Partei in Umfragen zu den Landtagswahlen Anfang und Mitte Mai zweistellige Werte hatte. Im Bund stehen die Liberalen zwischen fünf und sechs Prozent.

Lindner hat versucht, die FDP neu aufzustellen nach dem Vertrauensverlust, den die Partei vor allem durch ihre gescheiterten Steuersenkungspläne in der schwarz-gelben Koalition bei den eigenen Anhängern erlebte. "Seriös" ist ein Schlagwort, das er seitdem bemüht.

In den vergangenen Monaten hat sich die Partei inhaltlich auf einigen Feldern neu positioniert: Geordneter Austritt für Euro-Mitgliedstaaten, keine EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei, ein eigener vorübergehender Status für Kriegsflüchtlinge - das sind einige der Punkte aus dem Entwurf des Wahlprogramms, das auf dem dreitägigen Parteitag verabschiedet wird. Es wirkt wie ein Angebot auch an jene Wähler, die von der Politik von Kanzlerin Angela Merkel enttäuscht sind, aber nicht die rechtspopulistische AfD wählen wollen.

Im Wahlkampf schießt Lindner mitunter über das Ziel hinaus. Als er im "Stern" auf die Frage, ob der türkischstämmige Fußballer Mesut Özil bei Länderspielen die Nationalhymne singen solle, mit Ja antwortete, wirkte das, als wolle er aus der Debatte über das Abstimmungsverhalten der Deutschtürken beim Verfassungsreferendum in der Türkei Profit ziehen. Es folgte ein Shitstorm im Netz, und Lindner twitterte: "Will keine Hymnen-Polizei. Ob Fußballer mitsingt=seine Sache. Aber wenn Stern mich fragt, halt ich meine Meinung nicht taktisch zurück."

Auf dem Parteitag wird ein Wahlprogramm verabschiedet

Lindner wird sich auf dem Parteitag in Berlin von der Union absetzen, die SPD ebenso angreifen wie die Grünen und die Linken. Außerdem wird er sich scharf von der AfD abgrenzen. Er wird die Liberalen als unabhängige Kraft zeichnen. Man werde keine Koalitionsaussage machen, sagte er jüngst.

Kurz vor der Bundestagswahl will Lindner auf einem gesonderten Parteitag zehn Projekte verabschieden lassen, für die die FDP steht. Unter anderem geht es um einen Neustart beim Euro, "wo die Regeln auch in Griechenland wieder geachtet werden müssten", eine "gesteuerte Einwanderungspolitik", eine "Trendwende bei der Steuer- und Abgabenquote" und eine "Offensive für Bildung und neue Technologien".

DPA Lindner und Kubicki

Mit der Union gebe es weiterhin die größten Übereinstimmungen, bei der SPD hätte man aber auch noch die Grünen mit dabei. Lindner befürchtet, dass es am Ende wieder auf eine Große Koalition hinausläuft. Eine Ampel - also eine Koalition mit SPD und Grünen - hat er für die Landtagswahl in NRW am 14. Mai ausgeschlossen. Über alles andere sollen die Mitglieder dort danach in einem Basisvotum entscheiden. So zumindest lautet sein Vorschlag.

Keine Chancen für die Ampel

Auch im September im Bund sieht Lindner eigentlich keine Chancen für eine Ampel: Angesichts der aktuellen Vorschläge von SPD-Chef Martin Schulz und den Grünen "fehlt mir die Fantasie, welches für uns attraktive Angebot die uns machen könnten", schrieb er auf Facebook. Sein Vize Kubicki brachte zwar im Januar eine Koalition aus Union, FDP und Grünen ("Jamaika") ins Spiel, lag aber kürzlich mit einem Eintrag auf seiner Faceboook-Seite auf Lindners Linie: "Mit mir wird es nur ein Werben für die FDP geben - für nichts anderes sonst."

Lindner schwant, dass es so oder so im Herbst nicht einfach wird. Nach vier Jahren außerhalb des Bundestags dürfte die FDP im Nachteil sein, sollte es zu Koalitionsgesprächen kommen. Union, SPD und Grüne verfügen über eingespielte Apparate in den Bundestagsfraktionen, sind in Landesregierungen verankert, können dort Fachwissen abrufen.

Die FDP aber kann bislang lediglich auf die Beteiligung an der Ampel-Landesregierung in Rheinland-Pfalz bauen. Sie muss sich nach einem Einzug in den Bundestag als Fraktion von Grund auf neu aufbauen, Mitarbeiter suchen, manche Abgeordnete werden ohnehin parlamentarische Neulinge im Bundestag sein. Da könnte die Oppositionsrolle womöglich die bessere Variante sein, ist eine der Überlegungen in der FDP.

Kürzlich wiederholte Lindner seinen Standardsatz: Lieber gehe die FDP in die Opposition als in eine Regierung, "in der wir unsere Handschrift nicht zeigen können".